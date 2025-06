Un hecho sorprendente ocurrió en Iquitos cuando un mototaxista encontró una mochila olvidada en su vehículo que le pertenecía a un ciudadano estadounidense. Sin esperar nada a cambio, decidió entregarla a la Policía Nacional del Perú (PNP). Este gesto le devolvió la esperanza al ciudadano de Estados Unidos y permitió recuperar unos valiosos objetos.

Darvis Chuquival, mototaxista de Iquitos, no se había percatado de que alguien había dejado una mochila en su vehículo. Fue un pasajero, días después, quien le advirtió sobre el objeto que yacía en los asientos traseros. “Me avisaron que había una mochila en mi motocarro”, relató Darvis en una entrevista con RPP. “No sabía de qué me hablaban, pero al verla, no sabía qué hacer ni a dónde ir”, explicó.

¿Qué contenía la mochila que encontró el mototaxista en Iquitos?

La mochila contenía una laptop, un dron, medicamentos para la diabetes y otros objetos de valor, todos pertenecientes a un turista estadounidense. El visitante había reportado la pérdida después de abandonar el país, lo que permitió reactivar el contacto mediante una denuncia oficial.

Aunque al inicio no le dio mayor importancia al hallazgo, Darvis Chuquival decidió entregar la mochila a la Policía de Turismo de Iquitos. Los agentes verificaron la denuncia del turista y confirmaron que los objetos coincidían con la descripción proporcionada por el extranjero. El suboficial Vázquez, portavoz del caso, señaló que el mototaxista colaboró plenamente con las autoridades. “El ciudadano se presentó en la comisaría y entregó las pertenencias luego de la verificación correspondiente”, declaró.

Turista estadounidense fue contactado por la PNP para que recupere sus pertenencias

El turista, que había perdido su mochila durante el traslado del aeropuerto al centro de Iquitos, regresó a su país sin esperanzas de recuperar sus pertenencias. No obstante, gracias a la colaboración de Darvis y a la intervención de la Policía, fue contactado por correo electrónico y se coordinó el envío de sus objetos desde Loreto hasta los Estados Unidos.