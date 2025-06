Hermana de la víctima señala que la Policía aún no reconoce el vehículo, ni identifica al conductor que atropelló a su hermano. Foto: composición LR/LatinaTV

Hermana de la víctima señala que la Policía aún no reconoce el vehículo, ni identifica al conductor que atropelló a su hermano. Foto: composición LR/LatinaTV

Un lamentable accidente de tránsito se registró en San Juan de Lurigancho (SJL). Un hombre de 52 años fue atropellado en la avenida Los Jazmines y, a pesar del daño que ocasionó al transeúnte, el conductor se dio a la fuga. Tras esta situación, el ciudadano fue llevado de emergencia hasta el hospital más cercano de la zona, a la espera de su pronta recuperación. Por su parte, sus familiares de la víctima piden justicia y expresan su preocupación por la salud de su ser querido.

"Con todos los trámites en la madrugada, logramos que (mi familiar) entre a UCI. Está delicado. Ayer conversé con el médico y me dijo que su estado es reservado. Tenemos que esperar a ver si va a evolucionar pero no nos dan mayores alcances. Tiene bastantes contusiones, ahora está sedado y no lo puede ver nadie. Está en una situación bastante crítica", declaró la hermana de la víctima en diálogo con Latina Televisión.

Familiares de transeúnte atropellado piden justicia

Janett Cervantes, hermana de Luis Cervantes, quien fue atropellado en SJL, indicó que los gastos lo asumen los familiares de la víctima y no el conductor, debido a que aún no se verifica si la placa, que fue identificada por los vecinos, es correcta.

"Todos los gastos ahora prácticamente lo vamos a cubrir nosotros porque nos dicen que el SOAT no lo puede cubrir, aunque ya tienen el atestado. Necesitan un informe que confirme que esa es la placa del vehículo. El hospital nos dice que el SIS no cubre, y que, por ahora, mi sobrina y yo cubrimos los gastos", señaló.

Asimismo, denunció que en primer momento la Policía Nacional (PNP) no acudió al lugar del accidente para iniciar las investigaciones ni realizar las diligencias para ayudar a su familiar. Ella indicó que quienes llegaron fueron los agentes del Serenazgo y personal del Ministerio de Salud. "Por la presión de la multitud es que la Policía recién se acerca", afirmó.

Además, relató que el hospital le pidió una copia certificada emitida por la policía. Cuando acudió a la comisaría, hubo una demora en la entrega del documento. Incluso, señaló que el agente de la PNP que la atendió le pidió que llevara las evidencias del accidente en un USB para agilizar la investigación.

"Mi pregunta es: ¿soy yo la que investiga o es la Policía la que debería hacerlo? Cuándo mi familia fue al Serenazgo a preguntar por los videos, ellos dijeron que la Policía debería haber ido ese mismo día (del accidente) a solicitarlos", manifestó.

Canal de ayuda

