La criminalidad no cesa en la capital limeña. En horas de la mañana de este jueves 12 de junio, las autoridades capturaron a Víctor Rivera Valencua, taxista acusado de abusar sexualmente y robarle a pasajeras en el distrito de San Juan de Lurigancho.

El taxista por aplicativo tenía a una orden de detención preliminar por el delito de violación en contra de una mujer persona con incapacidad que era una de sus pasajeros. Luego de esta lamentable situación, el presunto violador fue detenido por las autoridades policiales del distrito.

Cae Víctor Rivera, taxista acusado de abusar sexualmente y robarle a pasajeras en SJL

Según los agentes del Depincri San Juan de Lurigancho 2, Víctor Rivera Valencia no solo fue acusado de abusar sexualmente y robarles a sus pasajeras, sino que también se había registrado en una plataforma de taxi por aplicativo con otra identidad.

En ese sentido, las autoridades indicaron que el taxista se identificó con un falso documento de identidad y licencia de conducir. Según la ficha de inscripción, el acusado quedó registrado con datos de otra persona, pero con su mismo rostro

Cabe resaltar que Víctor Rivera también fue denunciado por el robo del celular de una de sus víctimas. La PNP indicó que el objetivo está valorizado en más de S/1.500 y que el detenido, desde el teléfono robado, realizó una transferencia de S/194 soles a su propia cuenta.

Detenido negó haber agredido sexualmente a una de sus pasajeras

Durante el pedido de prisión preventiva por el presunto delito de violación y robo, Victoria Rivera negó haber agredido a una de sus pasajeros. "Le dije si podíamos conocernos y tomar algo y ella me dijo que sí, "Yo soy inocente, no es que yo abusado, yo no me dedico a eso", precisó.

Tras su declaración, el magistrado Genix Vidal del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria en violencia contra las mujeres de la Corte de Lima Este dictó prisión preventiva contra Víctor Rivera. El taxista por aplicativo Víctor Rivera ahora afrontará una acusación fiscal y un juicio que determinará su responsabilidad en las denuncias en su contra.

