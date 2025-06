Esta es la fría confesión del asesino de empresario de discotecas: “Cobré 4 mil soles”

El presunto asesino del empresario de discotecas, Bruno Salvatierra, confesó fríamente detalles sorprendentes sobre el motivo y circunstancias del crimen, ocurrido el pasado 3 de junio en Trujillo, región La Libertad.

Cristhian Linares Delgado, sindicado como el autor material del homicidio, afirmó que cobró 4,000 soles por ejecutar el hecho delictivo y que fue contratado por uno de sus familiares, quien se encuentra preso en un centro penitenciario.

En esa línea, el presunto sicario de 20 años reveló que su familiar le brindó todos los datos de su víctima, desde dónde vivía hasta a qué hora llegaba a su vivienda.

"Yo tengo un familiar en la cárcel que me contrata para eso (crimen) … A mí me iban a pagar 4 mil soles y al otro pata de la moto (su cómplice) mil soles. Él me dijo que, Bruno Salvatierra, iba a salir de su casa a tal hora y ya … Lo hice por plata", confesó Linares a los miembros de la Divincri.

Cabe destacar que el 4 de junio, la Policía logró detener a Cristhian Linares Delgado y a otros individuos vinculados con el crimen de Bruno Salvatierra. Además, el general PNP Guillermo Llerena informó que la orden del homicidio contra Salvatierra salió desde el penal de Challapalca y, según fuentes policiales, la instrucción habría sido dada por Miguel Ángel Aponte Vigo.

INPE contradice a PNP

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE), mediante un comunicado negó la información proporcionada por la Policía e indicó que Aponte Vigo no está en Challapalca, sino en otro centro penitenciario de Juliaca. Además, señaló que desde el año 2024 hasta la actualidad no ha recibido visitas.

Finalmente, el jefe de la Divincri de Trujillo, coronel PNP Jhonny Huamán, indicó que las investigaciones continúan y que no descartan que la orden del homicidio provenga del penal de Challapalca u otro.