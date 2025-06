Feminicida asesinó a expareja pese a medidas de protección por denuncias de agresiones previas en VMT

Nancy Haydee Valer Oncoy, de 36 años, fue asesinada por su expareja, Adolfo Arturo Príncipe, quien la asfixió con un pantalón tras una discusión en su vivienda ubicada en el distrito de Villa María del Triunfo.

El caso ha generado indignación entre los familiares y amigos de la víctima al conocer que el implicado tenía denuncias por agresiones previas y no podía acercarse a ella tras haberse separado. Incluso, la familia de Nancy Haydee aseguró que no tenían conocimiento de su relación amorosa con Adolfo Arturo, quien confesó el crimen ante las autoridades.

Asesinan a mujer pese a medidas de protección

El asesinato de Nancy Valer se produjo en su hogar, donde el agresor, tras una discusión, decidió asfixiarla. Príncipe, al ser interrogado por la policía, confesó que la discusión se originó por motivos económicos. "Por plata discutimos. Agarró un cuchillo. Yo le quité el cuchillo. Le cargué a la cama para tranquilizarle, pero peor se enfureció. (…) se me pasó la mano", declaró.

Los familiares de la víctima aseguraron que no conocían al implicado y que solo se lo habían presentado como un amigo. "Cuando yo he cocinado para ellos, quién iba a pensar que era su enamorado. Como amigo me han hecho conocerlo", sostuvo la madre de Nancy Valer. Tras ello, ambos empezaron a vivir juntos; sin embargo, los cuadros de violencia ya habrían iniciado.

De acuerdo a la versión de la familia, en enero del 2025, Nancy habría sido víctima de agresión física por parte de Adolfo Arturo Príncipe e, incluso, terminó hospitalizada. Fue entonces que la mujer se percató que estaba embarazada, no obstante, los médico no pudieron salvar al niño.

Agresiones físicas previas al incidente

Por si fuera poco, en febrero se volvió a registrar otro hecho de violencia contra Nancy Valer en el interior de su taller de confección. De acuerdo al testimonio del hermano de la víctima, Adolfo Arturo llegó al establecimiento y cerró las puertas del lugar. Tras ello la habría golpead o en los interiores del taller, según contó Wilber Valer en Reporte Semanal.

"Estaban caminando por la pista y encuentran a un policía en la calle. Mi hermana fue corriendo hacia él y le dice: 'Este hombre me ha tenido secuestrada todo el día, quiero que me apoye. Me ha quitado el celular y no puedo comunicarme con mi familia'", contó el hermano. Trascendió que la víctima obtuvo un documento de medidas de protección, el cual imponía que el agresor se mantenga alejado de la víctima por al menos 300 metros. Pese a todas estas medidas impuestas por las autoridades, Nancy fue hallada sin vida en su domicilio durante fines de mayo.

