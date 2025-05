Un nuevo caso de feminicidio causa turbación en el distrito de Villa María del Triunfo. Una mujer joven de 36 años fue asesinada por su expareja dentro de su vivienda en la tercera etapa del asentamiento humano Praderas de José Gálvez. El agresor fue identificado como Adolfo Arturo Príncipe Jaque.

Cabe destacar que la víctima, Nancy Haydee Valer Oncoy, había presentado una denuncia previa contra el sujeto por violencia y contaba con medidas de alejamiento y protección. El crimen ocurrió tras una discusión entre ambos individuos.

Agresor fue descubierto tras fingir haber hallado sin vida a Valer

Luego de tres horas del acto cometido, el asesino llamó a sus familiares y vecinos para notificar el terrible hallazgo. Así mismo, declaró a las autoridades de la comisaría de José Gálvez que había encontrado a su expareja sin vida en su cama, con un pantalón atado al cuello.

Sin embargo, luego de las pesquisas de la DEPINCRI de Villa María del Triunfo, Príncipe terminó confesando que mató a Valer. "No se defendió. Prácticamente, no se defendió. Solamente se me pasó", dijo a los efectivos.

Sujeto asegura que asesinó a su expareja por un exceso

"Por plata discutimos. Agarró un cuchillo. Yo le quité el cuchillo. Le cargué a la cama para tranquilizarle, pero peor se enfureció. (…) se me pasó la mano", explicó Príncipe respeto al motivo del pleito.

Actualmente, Nancy Valer deja a la deriva a sus padres y hermanos menores, puesto que era el sostén económico de su hogar. Sus padres exigen justicia y que el agresor no salga libre de prisión.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

