"Salimos a trabajar sin saber si volveremos": colectiveros de Trujillo viven atemorizados por extorsión y asesinatos

Con miedo, sin garantías y sintiéndose completamente abandonados por las autoridades, así trabajan a diario miles de colectiveros en Trujillo. La delincuencia está tras ellos, y la extorsión ya no solo amenaza sus bolsillos, sino también sus vidas y las de sus familias. “Salimos a trabajar sin saber si vamos a regresar con vida”, relata un dirigente del sector, quien prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias.

El testimonio del dirigente cargado de preocupación, refleja el drama que viven a diario conductores que, pese al riesgo, no tienen más opción que seguir en las calles. “Nosotros no tenemos un sueldo fijo. Si no trabajamos, no comemos. Muchos compañeros tienen deudas por sus vehículos. La necesidad nos obliga a seguir, aunque sepamos que podríamos no volver a casa”, lamentó.

Los dos asesinatos a plena luz del día esta última semana han estremecido al gremio. “Dos compañeros ya fueron asesinados. Fueron casos de extorsión. Los delincuentes graban videos y los difunden sin temor, diciendo ¿me pagas o te mato? Y lo cumplen. ¿Qué hace la autoridad? Nada. Simplemente nada”, dijo.

Ausencia policial

El dirigente acusa una total ausencia del Estado. “No hay presencia policial, no hay protección de la municipalidad. Pagamos nuestros impuestos, cumplimos con todos los requisitos. Hacemos cursos, tenemos tarjeta de circulación, todo lo exige la autoridad. Pero cuando nos matan, cuando nos queman los carros, ¿quién responde? Nadie. Nos dejan solos”, afirmó.

Pasajeros y conductores en peligro

Los ataques no solo afectan a los choferes. También ponen en riesgo a los pasajeros. “Suben madres de familia, escolares, personas que van a hospitales. ¿Qué seguridad tienen ellos? Si nos atacan con pasajeros a bordo, ¿quién responde por sus vidas?”, refiere el dirigente.

Se estima que en Trujillo hay al menos 10 mil colectiveros, y que 27 de las 29 empresas en la provincia han sido víctimas de extorsión. La situación se extiende por toda la región La Libertad y otras ciudades del país. “Esto no puede normalizarse. No puede ser que la muerte de un conductor sea solo una estadística más”, denuncia el dirigente.

Las zonas más peligrosas, según indica el dirigente, son Alto Trujillo, El Porvenir, Río Seco y la parte alta de La Esperanza, donde la presencia policial es casi inexistente. “Si los patrulleros salieran con frecuencia, los delincuentes tendrían miedo. Pero hoy, los criminales ya no temen. Te ubican, te disparan, se van”, comenta.

Temen denunciar

Además del miedo, sienten que tampoco hay justicia. “Muchos no denuncian porque cuando van a la comisaría, el mismo policía los desanima. Y si hacen la denuncia, los delincuentes ya los están llamando. Por eso dicen que los índices han bajado, pero es mentira. Esto está peor que nunca”.

Finalmente, el dirigente vocero exige medidas concretas al Estado. “Si esto se volvió normal, entonces que al menos nos den un seguro de vida, que devuelvan los vehículos quemados. Pero no pueden seguir ignorando que cada día salimos a trabajar como si fuera el último. No solo somos choferes. Somos padres, hijos, esposos. También merecemos vivir”, culminó.