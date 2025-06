Hija es violentamente desalojada por su madre de la casa de sus abuelos en SMP: "Me han echado agua caliente"

Una nueva disputa por la propiedad de una vivienda en San Martín de Porres entre una madre y su hija dejó a esta última herida, tras el ingreso de personas violentas al inmueble donde reside desde los nueve años. El predio en cuestión pertenecía a sus abuelos, quienes la criaron desde temprana edad; sin embargo, su madre ha iniciado acciones para recuperar la propiedad.

"Quiero denunciar a mi madre, Betzabet Cecilia Mogrovejo, por haberme desalojado de manera abrupta, sin contar con una orden fiscal ni policial, y sin la presencia de agentes uniformados. Me agredió junto a un grupo de personas —17 en total— que actuaron con violencia. Después de eso, ella regresó con cuatro policías vestidos de civil para expulsarme a mí y a mis hijos. Fuimos golpeados y retirados por la fuerza.", declaró la denunciante para Latina.

Nieta heredó la casa de sus abuelos: su madre la desalojó

Según la denunciante, identificada como Carmen Urrunaga, ella se encontraba cocinando cuando un desconocido tocó la puerta de su vivienda. Al notar la presencia de esta persona, procedió a abrirla. En ese instante, un grupo de individuos —a quienes señala como delincuentes— ingresó por la fuerza a su hogar. Carmen ha presentado un documento que, según afirma, le fue entregado por sus abuelos en 2007 y que acreditaría la transferencia de posesión, lo que la respaldaría como propietaria del inmueble. Denuncia, además, que estas personas aún permanecen dentro de su vivienda.

“Algunos de los agresores me retuvieron. Mi madre gritaba 'disparen a matar’. Me arrojaron agua caliente y no me permitían salir. Fueron los vecinos, al escuchar mis gritos, quienes acudieron en mi auxilio. Luego intentaron hacer que me detuvieran por presunto hostigamiento, cuando en realidad yo vivo en esta casa.”, sentenció la afectada.

