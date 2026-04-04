Conoce cómo se vivió la Semana Santa en Lima y regiones del Perú | Composición LR | Carlos Félix / Sergio Verde

Conoce cómo se vivió la Semana Santa en Lima y regiones del Perú | Composición LR | Carlos Félix / Sergio Verde

La Semana Santa es una de las festividades religiosas más esperadas por las familias peruanas, que se reúnen por devoción y para preservar sus costumbres en todas las regiones del Perú. Desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Pascua, miles de fieles participan en una de las conmemoraciones más antiguas del mundo.

Durante este periodo de reflexión, se representa y simboliza la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús de distintas maneras, con las costumbres de cada región. En el país existe una amplia lista de tradiciones que se realizan por estas fechas, desde confesiones hasta multitudinarias procesiones, y que rememoran la estadía del hijo de Dios en la Tierra.

TE RECOMENDAMOS 🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026, HOY 30 DE MARZO: Forsyth, 'Popy', Molinelli y MÁS #Las10deldía

Las 7 iglesias en Lima

Durante el Jueves Santo, miles de devotos realizaron el tradicional recorrido de las siete iglesias por las calles del Centro Histórico de Lima. La jornada estuvo marcada por extensas filas de varias cuadras, cientos de familias movilizadas y un fervor religioso que mantuvo firmes a los ciudadanos pese a la aglomeración en los alrededores de los principales santuarios.

Asimismo, en el Paseo de las Aguas del Rímac se llevó a cabo el tradicional bautizo del Cristo Cholo, una representación realizada por Mario Valencia, que cada año convoca a cientos de fieles. Él recreó la escena con fe y convicción.

Durante el Viernes Santo, Valencia escenificó el vía crucis de Jesucristo. El recorrido comenzó en el centro de Lima y llegó hasta la cruz del cerro San Cristóbal, en el Rímac, donde una multitud de fieles acompañó al emblemático Cristo Cholo.

Tradiciones cusqueñas

En Cusco, la Semana Santa destacó como una de las festividades religiosas más significativas del país, al combinar fe, tradición e identidad cultural. Miles de devotos participaron en las actividades, cuyo momento central fue el Lunes Santo con la procesión del Señor de los Temblores, patrón jurado de la ciudad, cuya conmemoración se remonta al terremoto de 1650.

Procesión realizada en Cusco en el marco de la Semana Santa

Actualmente, cerca de 100.000 personas acompañan su recorrido por el centro histórico de la ciudad. Entre las costumbres más representativas figura el Hampi Ranticuy, feria de plantas medicinales realizada el Viernes Santo, donde se preservan saberes ancestrales, aunque afronta una disminución por falta de apoyo institucional.

Asimismo, la gastronomía destacó con la preparación de los tradicionales 12 platos en honor a los apóstoles de Jesucristo. Las celebraciones concluyeron con la procesión nocturna del Santo Sepulcro y la Virgen Dolorosa en el barrio de Santa Ana, con lo que cerró una semana marcada por el fervor religioso y la riqueza cultural cusqueña.

La fe católica de Iquitos

La Semana Santa en Iquitos se vivió con una fusión de fe católica e identidad amazónica, en la que la devoción religiosa se combinó con las tradiciones culinarias de la región. Las actividades comenzaron con la vigilia en la iglesia San Juan Bautista y continuaron con el vía crucis de la Pastoral Juvenil desde tempranas horas, con la participación de fieles que cargan la cruz durante el recorrido que parte de la catedral de la ciudad.

Fieles cargando la cruz en Iquitos

En paralelo, la gastronomía cobra protagonismo con platos elaborados a base de pescado, en respeto de la tradición de evitar carnes rojas. Preparaciones como el timbuchi, el pescado frito con chapo, la ensalada de chonta y el pihuayo con salsa de cocona reflejan la riqueza de los insumos amazónicos. Entre procesiones y platillos regionales, Iquitos demostró que la Semana Santa es una de las expresiones culturales más vivas del oriente del país.

Gastronomía de Iquitos durante la Semana Santa

El Sermón de las 7 Palabras en Trujillo

Los ciudadanos de Trujillo participaron el Viernes Santo en la emotiva ceremonia del Sermón de las siete Palabras, que se realizó en la catedral. Desde horas de la mañana, los católicos llegaron con fervor para ser parte de esta tradición religiosa que conmemora las últimas palabras de Jesús en la cruz. La ceremonia estuvo presidida por autoridades religiosas.

Sermón de las 7 Palabras realizado en la Catedral de Trujillo

La jornada se complementó con la misa de Jueves Santo, en la que el arzobispo realizó el lavado de pies a 12 fieles, con lo que resaltó el valor del servicio y la humildad cristiana. Al mismo tiempo, la fe también se vivió intensamente en Otuzco, donde el tradicional viacrucis congregó a numerosos devotos.

Vía Crucis en la provincia de Otuzco, en Trujillo

La escenificación comenzó en el paseo La Ermita y recorrió las principales calles de la Capital de la Fe hasta el cerro Chologday. Además, contó con la participación de actores nacionales como Emilio Benavente, quien interpretó a Jesús; Daniela Feijoo, que dio vida a María; Emilran Cossio, en el papel de Caifás; Cielo Torres, que interpretó a María Magdalena; y Luis Baca, quien personificó al apóstol Juan.

Fe desbordada en el vía crucis de Arequipa

El distrito de Paucarpata, en Arequipa, vivió un multitudinario vía crucis que reunió a más de 100 actores en 57 escenas, en una de las representaciones más tradicionales de la región, con más de 47 años de historia. La escenificación, que se extendió desde el cementerio local hasta los andenes, estuvo marcada por imprevistos y momentos de fervor.

Vía Crucis en Paucarpata incluyó a más de 100 actores

Elvio, quien pertenece al grupo parroquial Jesús Nazareno desde hace 20 años, esperó 7 para asumir este papel y realizó su interpretación mientras atraviesa un momento personal especial: su esposa tiene ocho meses de embarazo. "No me siento digno ni de portar sus sandalias", señala el actor que interpretó a Jesús en el vía crucis de Paucarpata, Arequipa. Por su parte, Dercy Puma, quien debutó como la Virgen María, confesó conmovida: "La escena que más me quebró fueron los azotes y la crucifixión; es un camino de mucha humildad, tengo sentimientos encontrados".

Llamó la atención que el director y actor que interpretó al demonio, Alexander Palma, sufriera una lesión en el tobillo justo antes de empezar la escenificación. A pesar de las dificultades, el evento reafirmó su carácter de tradición religiosa y cultural, con el objetivo de generar reflexión y cambio espiritual en los asistentes.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.