Cardenal Castillo señaló que no hay candidato de la Iglesia para que los electores voten por él. | Foto: difusión | Foto: difusión

Cardenal Castillo señaló que no hay candidato de la Iglesia para que los electores voten por él. | Foto: difusión | Foto: difusión

El cardenal Carlos Castillo se pronunció en RPP sobre el rol de la Iglesia en el actual contexto electoral y fue enfático en rechazar cualquier tipo de orientación política desde el clero hacia los ciudadanos. En ese sentido, subrayó que no corresponde a sacerdotes ni autoridades eclesiásticas sugerir o promover candidaturas.

“Eso está prohibido en la Iglesia. No tenemos derecho ninguno de los sacerdotes ni del obispo decirles: "voten por este o por otro". Nuestro deber es anunciar que es necesario la vida humana, perfeccionarla y vivir los valores de Jesús. Dejamos a todos ustedes para que cada uno piense cómo lo va a hacer. Son libres de hacerlo. No hay candidato católico ni de la Iglesia para que ustedes tengan obligación de votar por él. De ninguna manera", señaló.

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Castillo remarcó que la misión de la Iglesia se limita a la promoción de valores y principios, mas no a la intervención directa en decisiones políticas o electorales. En esa línea, insistió en que los fieles deben ejercer su derecho al voto de manera libre y consciente sin que la Iglesia intervenga.

JNE exhortó a López Aliaga a no usar la religión para captar votos en campaña

Cabe recordar que en el pasado mes de diciembre el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Este 1 dispuso que el candidato presidencial Rafael López Aliaga y su partido, Renovación Popular, se abstengan de emplear referencias religiosas de cualquier credo durante la campaña de las Elecciones 2026. La medida se adoptó tras un informe de fiscalización que advirtió el uso de expresiones con connotación religiosa por parte del candidato y su agrupación durante un mitin realizado el 31 de octubre en un local partidario en Santa Anita. El documento también incluyó registros fotográficos en los que se observa al exalcalde exhibiendo un cuadro del Señor de los Milagros.

Según el informe de fiscalización, López Aliaga dijo: "(...) Pero quiero decir algo, son aspirantes a una cruz, son aspirantes a un sacrificio, aspirantes a dar la vida, incluso físicamente, esta campaña es bien brava, esta campaña tiene amenazas de muerte, tiene intentos de asesinato continuo, pero no, no le tenemos miedo, pero uno aspira a una cruz".

"Renovación Popular es justamente eso, un partido de una derecha cristiana, somos derecha, porque buscamos la prosperidad, buscamos que toda la gente tenga billete en su bolsillo y tenga libre para ser empresa (…) sacándose el ancho para triunfar en la vida, en lo espiritual y lo material, para eso estamos nosotros como ese derecho", agregó López Aliaga.