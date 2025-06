La criminalidad parece no cesar pese al estado de emergencia en la capital peruana. Este miércoles 4 de junio, fue capturado un presunto exmiembro del Ejército que asaltó con arma farmacia en el distrito de San Juan de Lurigancho. Tras ser capturado, el criminal afirmó que robaba por necesidad. "Solo me he llevado celulares", precisó el delincuente de 29 años.

El criminal, identificado como Christopher Lozano Ynuma (29), fue detenido a las 4 p. m. del martes 3 de junio tras asaltar una conocida cadena de farmacias en el paradero 8 de la avenida Canto Grande, en el distrito de SJL. El sujeto ingresó al establecimiento con un arma de fuego, amenazó a una trabajadora y robó diversos objetos de valor.

Cae presunto exmilitar que asaltó con arma farmacia en San Juan de Lurigancho

Las cámaras de seguridad captaron el preciso momento en el que el presunto exmilitar ingresó a una farmacia con un arma de fuego, amenazó con la pistola a las trabajadoras, quienes intentaron esconderse sin éxito. En menos de minuto y medio, Lozano Ynuma tomó el dinero de la caja, una laptop, un lector de códigos de barra y varios celulares. Cuando se disponía a huir, fue interceptado por agentes policiales que ya le seguían los pasos.

Su cómplice, que lo esperaba en la esquina a bordo del vehículo menor, logró escapar. Tras lo ocurrido, la Policía Nacional del Perú indicó que ya cuenta con la identidad del segundo criminal gracias a las cámaras de videovigilancia de la zona, que captaron todo el atraco.

Autoridades confirmaron que presunto exmilitar habría robado pistola para asaltar farmacia

Según información policial, el presunto exmilitar habría robado pistola con la que asaltó farmacia. “Le había robado a un muchacho en una discoteca”, dijo Lozano Ynuma. Cabe resaltar que Christopher Lozano había purgado una condena de cinco años en el penal de Lurigancho.

Tras lo ocurrido, las autoridades evaluarán la reincidencia de Lozano para aplicar medidas más severas en su contra. Además, precisaron que continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer asalto en San Juan de Lurigancho.

