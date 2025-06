Mujer fue asesinada de 10 disparos en Piura: familia acusa a la pareja de la víctima de ser el principal sospechoso

En horas de la mañana del martes 3 de junio, una mujer de 36 años fue asesinada en los exteriores de un bar ubicado en el distrito de Castilla, en la región de Piura. De forma preliminar se conoció que el ejecutor habría disparado al menos 10 veces contra la víctima.

Según información otorgada por la Policía Nacional, la víctima identificada Astrid Rivas Rodríguez, estilista y madre de una bebé, se encontraba en los exteriores de un local llamado "La Vero", junto a su actual pareja, en la calle 9 de octubre. En ese momento, fue interceptada por su asesino, quien logró asestarle un disparo en la zona de la cabeza, lo que le causó la muerte.

Cabe señalar que durante los sucesos se encontraba en el lugar su pareja, Hairo M. C.,quien registra denuncias por los delitos de tentativa de homicidio, violencia familiar, entre otros. Hasta el cierre de esta nota, el hombre se encontraba dentro del local junto a la policía, mientras los familiares de la fallecida amenazaban con agredirlo y lanzaban acusaciones en su contra.

Víctima denunció amenazas por redes sociales

En diciembre del año pasado, Rivas Rodríguez compartió un vídeo en su cuenta personal de Facebook donde daba a conocer que había denunciado a un sujeto por amenazas y chantajes.

"Ese hue… solo ha mostrado lo que le conviene. No ha mostrado lo que el me decía, las amenazas, todos los chantajes. Has querido destruir mi hogar, sabiendo que tenía a mi hija chiquita y que estaba bien con Hairo", comentaba en la publicación la víctima.

La fallecida registraba dos denuncias verbales por los delitos de extorsión y difusión de material gráfico sexual que datan de los años 2022 y 2024.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.