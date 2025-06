Pasajeros menores de edad que viajen a través del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez deben presentar este único requisito en 2025

El 1 de junio de 2025, el nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez inició oficialmente sus operaciones, luego de una serie de retrasos y controversias relacionadas con su planificación. El antiguo terminal, por su parte, cerró sus puertas el 31 de mayo a las 11.59 p. m., lo que permitió una pausa operativa de 12 horas para facilitar la transición hacia la nueva terminal.

La Superintendencia Nacional de Migraciones ha emitido recomendaciones importantes para los pasajeros que viajarán al extranjero desde la nueva terminal del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Entre las indicaciones se destacan las siguientes: para los menores de edad que viajen sin uno o ambos padres, será obligatorio presentar una autorización de viaje notarial, consular o judicial, la cual deberá ser entregada en el control migratorio para evitar que se les impida el embarque.

Adicionalmente, se establece la necesidad de realizar el preregistro migratorio, llegar con suficiente antelación para el control migratorio, verificar la vigencia del pasaporte y consultar sobre la necesidad de obtener una visa. Asimismo, los pasajeros extranjeros deben asegurarse de no haber excedido su tiempo de permanencia en el país.

Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, ¿dónde queda?

El nuevo Aeropuerto Jorge Chávez está situado en el Callao, y el acceso vehicular autorizado se realiza a través de la avenida Morales Duárez, la cual fue completamente rehabilitada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Esta vía cuenta con ocho carriles y dos puentes temporales para garantizar un tránsito fluido y seguro.

Desde el lunes 12 de mayo, se implementó una restricción para los vehículos de carga pesada (superiores a 6.5 toneladas) con el fin de optimizar la circulación vehicular.

Es importante destacar que no se permite el acceso peatonal directo al aeropuerto, ya que el punto de entrada se encuentra a casi tres kilómetros del terminal. Por esta razón, el MTC y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) implementaron el servicio AeroDirecto, un transporte público exclusivo que conecta diversos puntos de la ciudad con el nuevo aeropuerto.

Rutas de acceso al nuevo Aeropuerto Jorge Chávez

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dio a conocer las rutas del servicio AeroDirecto, que ofrece a los usuarios cinco opciones de transporte público que conectan con diferentes destinos en Lima y Callao, facilitando el traslado dentro de la capital y sus alrededores.

AeroDirecto Norte (Los Olivos-Callao): el bus parte desde el cruce de las avenidas Izaguirre y Universitaria, continúa por Tomás Valle y Morales Duárez.

AeroDirecto Sur (Pueblo Libre-Callao): el vehículo sale desde el cruce de las avenidas Cuba y Brasil, sigue por La Paz y Venezuela, y luego recorre Morales Duárez.

AeroDirecto Centro (Cercado de Lima-Callao): el bus inicia su recorrido en el cruce de las avenidas Alfonso Ugarte y Nicolás de Piérola, sigue por la avenida Óscar R. Benavides (Colonial) y continúa por la avenida Faucett y Morales Duárez.

AeroDirecto Quilca (Callao): el bus sale desde la avenida Quilca, sigue por la avenida Faucett y luego por Morales Duárez.

AeroDirecto Ventanilla: el bus parte desde la avenida Néstor Gambeta, pasa por la avenida Faucett y continúa por la avenida Morales Duárez.

Desde el domingo 1 de junio, AeroDirecto opera en dos franjas horarias: de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 12:00 p.m. a 11:00 p.m. Además, desde el lunes 2 de junio, las rutas Norte, Sur, Centro, Ventanilla y Quilca están disponibles desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m., lo que extiende su horario de servicio para los usuarios.

