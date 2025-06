"Esperamos más de 20 minutos solo para cruzar Faucett": conductores reportan tráfico cerca al Aeropuerto Jorge Chávez

La inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ha generado una ola de críticas. Desde la gran congestión vehicular en las zonas aledañas para llegar al terminal hasta la cancelación de vuelos han sido algunas de las anotaciones que se le han realizado al aeropuerto.

"Estamos esperando más de 20 minutos solo para cruzar Faucett. Hay muchos policías, pero el tráfico sigue siendo el mismo. Depende mucho de la hora para poder avanzar tranquilos, si no tenemos que esperar", fueron las declaraciones de uno de los taxistas de la zona.

Sin embargo, la molestia generada no solo fue por parte de los conductores de vehículos particulares del lugar, sino también de lado de los usuarios de Aerodirecto, empresa de buses que traslada a los viajeros hacia el Jorge Chávez. "Voy a la avenida Brasil. Dicen que (el bus) va a pasar cada 35 minutos. Pero nos están haciendo esperar mucho (…) Acabo de llegar de Iquitos. Estoy aburrida, cansada más que todo".

Otro ciudadano alegó también que hay falta de señalética en el lugar y se encuentran completamente desorientados. "No hay señalizaciones, no sé qué paraderos hay para ir al sur o norte. Tampoco me han dirigido por donde debo salir fácilmente. Antes salía normalmente y tomaba mi bus tranquilamente. Quería salir caminando, pero me dicen que no hay acceso peatonal".

Cámaras controlarán tránsito en Faucett y Morales Duarez

La implementación de cámaras en la avenida Faucett y Morales Duarez esta medida responde a la creciente congestión vehicular registrada tras la inauguración del nuevo terminal aéreo el 1 de junio. El sistema de cámaras tiene como finalidad supervisar en tiempo real las principales vías de acceso y salida del aeropuerto.

Como parte de esta estrategia, se ha puesto en funcionamiento una central de monitoreo que opera en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán). Aunque las carreteras pertenecen al ámbito nacional, la Municipalidad del Callao ha puesto a disposición su infraestructura tecnológica con el propósito de agilizar el tránsito y mitigar el desorden vehicular, en especial durante las horas pico.