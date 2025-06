Menor lleva más de 2 años con bacteria en su cerebro y urge tratamiento en Cuba: "Sigue convulsionando"

Un menor del distrito de San Martín de Porres enfrenta una dura batalla por su vida tras contraer una peligrosa bacteria en una piscina. Su madre, Mónica, solicita ayuda para costear un tratamiento en Cuba que podría cambiar su destino.

Desde hace dos años y medio, la vida de Alexander ha dado un giro drástico. Lo que comenzó como una actividad recreativa se transformó en una lucha constante por su salud. Mónica, su madre, ha estado al frente de esta batalla, buscando los recursos necesarios para que su hijo reciba atención médica especializada. Ella realizará una actividad a fin de recaudar los fondos necesarios.

El caso de Alexander: contrajo una bacteria cerebral tras clases de natación

De acuerdo con las declaraciones de Mónica, el contagio ocurrió durante una clase de natación, actividad que formaba parte de la rutina diaria de Alexander. “Él estuvo en la piscina, debido a que le puse a clases de natación al tener el pie plano. Por medio de esto, tuvo una descompensación”, explicó. Inicialmente, los médicos desestimaron los síntomas, atribuyéndolos a un ligero exceso de peso.

La madre relata que, tras una serie de episodios de dolor, finalmente se realizó una tomografía que reveló la presencia de la bacteria. “Me di cuenta de que Alexander seguía agitado y no podía pararse. Lo llevamos de emergencia, pero para mí no le detectaron a tiempo”, comentó Mónica, quien ha enfrentado un verdadero calvario en busca de respuestas.

Necesita ir a Cuba urgentemente para su tratamiento

El caso del menor Alexander se hizo público hace más de dos meses. Sin embargo, la madre ha señalado que aún le hace falta más ayuda para poder llevar a su menor a Cuba y así salvarle la vida con un tratamiento especializado que tiene un costo de alrededor de S/35.000.

"Mi niño sigue en la lucha para que pueda viajar. Me falta recaudar, por favor. Habla una madre desesperada. Pasan los meses y años, mi niño no recibe ayuda. Algunas buenas personas de buen corazón me ayudaron, pero falta recaudar. Allá en Cuba tengo una esperanza. Sigue convulsionando. Aquí no me brindan nada de ayuda del seguro ni terapias. Las especialidades son largas y las consultas también", sostuvo la madre en conversación con La República.

Por último, intentando recaudar los fondos necesarios para el tratamiento de su menor hijo, la sra. Mónica realizará una pollada para este sábado 7 de junio a un módico precio de S/20. Cualquier interesado en realizar alguna contribución económica puede comunicarse al siguiente número 940334833.

