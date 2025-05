Disparan a su casa y exigen S/100 mil, exconsejero denuncia extorsión e inacción policial en Juliaca: “Hice mi propia investigación”

La inseguridad sigue ganando terreno en Juliaca. Esta vez, el exconsejero de la provincia de San Román, Isidro Pacohuanaco Paco, fue víctima de un atentado armado y una posterior extorsión. Sujetos desconocidos dispararon contra su vivienda, ubicada en el sector de Cacachi, en la salida norte de la ciudad, y luego le exigieron el pago de S/100 mil para no atentar contra su familia.

De acuerdo con las imágenes de cámaras de seguridad, el ataque ocurrió la noche del martes 27 de mayo, a las 11:17 p.m. Dos sujetos con cascos, a bordo de una moto lineal, pasaron por el frontis de la vivienda y efectuaron dos disparos dirigidos a una habitación del segundo piso. El estruendo despertó a los vecinos, pero por temor no salieron de sus casas.

Recibió amenazas previas antes del ataque

Pacohuanaco señaló que no se encontraba en su domicilio en ese momento, pero llegó pocos minutos después. Desde entonces, comenzó a recibir mensajes y llamadas por WhatsApp, en los que desconocidos le enviaron fotos de su DNI y de sus familiares directos. En la comunicación, presuntamente realizada desde un penal, le exigieron que deposite S/100 mil o, de lo contrario, advirtieron que “la próxima bala será para uno de sus familiares”, quienes —según dijeron— ya estaban siendo vigilados.

Los extorsionadores enviaron un número de cuenta y le dieron plazo hasta las 10:00 a.m. del miércoles 28 de mayo para realizar el depósito. Además, le advirtieron que si acudía a la Policía, “las cosas empeorarían”. Por temor, esa noche Pacohuanaco durmió en las instalaciones de la División de Investigación Criminal (Divincri).

“He dormido en la división de investigación criminal. Solo había un policía. He denunciado, pero han hecho poco o nada. Solo he estado averiguando por mi parte. Yo hice mi propia investigación”, declaró.

Exconsejero realizó sus propias investigaciones

El exconsejero también indicó que el miércoles por la mañana volvió a recibir llamadas con amenazas. “Cuando me entró la llamada, justo estaba con un policía. Les consta. Pero así no han hecho nada. Ni siquiera me han pedido las pruebas”, denunció.

Según registros de cámaras de otros vecinos, los atacantes habrían estado merodeando la zona desde las 8:00 p.m. Una de las motos, con dos ocupantes, se acercó al inmueble y realizó los disparos. Luego, tanto la moto como el vehículo en el que se desplazaban abandonaron el lugar.

Pacohuanaco identificó el número de cuenta donde debía depositar el dinero como perteneciente a Leon Franco Rodríguez Palacios, natural de Lima, y el número de WhatsApp desde el que lo contactaron, a nombre de Maribel Flores Huasturin, natural de Talara.

Finalmente, el exconsejero denunció que, hasta el momento, la Policía solo se ha limitado a recoger los casquillos de bala y no ha demostrado mayor interés por su caso. “Toda la información que he conseguido la he obtenido por mi cuenta. La Policía Nacional hasta ahora no se ha interesado en mi caso”, afirmó.

