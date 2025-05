La criminalidad parece no cesar pese al estado de emergencia en el distrito de San Juan de Lurigancho. Un joven que se defendió de criminal armado que intentó asaltarlo en la avenida Los Jardines, precisó que el ladrón podrían salir libre. “Dicen que no hay pruebas suficientes", indicó Bryan. Cabe recalcar que dicho suceso ocurrió el último domingo 25 de mayo, aproximadamente a las 4:20 p. m., cuando Bryan regresaba a su trabajo tras comprar el almuerzo y fue interceptado por un asaltante que se transportaba en una motocicleta.

Según relató el joven, el ladrón, identificado como Cristian Rosel Fernández (23), pasó en moto, lo observó con el teléfono en la mano, dio la vuelta y lo interceptó por la espalda, llevándose su celular. Sin embargo, el joven reaccionó rápidamente, corrió hacia él, lo sujetó del cuello y lo tiró al suelo, frustrando el robo. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

Joven que enfrentó a delincuente que intentó asaltarlo con arma en SJL sería liberado por falta de pruebas

Bryan, valiente joven que se enfrentó a criminal que le arrebató su celular en San Juan de Lurigancho, le dijo a los medios de comunicación que pese a que el intento de robo quedó registrado en las cámaras de videovigilancia del distrito, el criminal no tendría mayores consecuencias legales. "Solo le darían trabajo comunitario", expresó, subrayando su molestia por la falta de acción de las autoridades PNP.

El joven también reveló que el día que intentaron asaltarlo se encontraba con Jorge, otra víctima del mismo delincuente. Según indicó el ciudadano, fue asaltado el pasado 14 de mayo bajo la misma modalidad. “Me dijo que tenía un arma y que si no soltaba el celular, me mataba. Solo tuve segundos para reaccionar”, indicó. Pese a que Jorge denunció y mostró fotos y videos del asaltante, la Policía Nacional del Perú no habría actuado con rapidez.

Criminal tendría múltiples denuncias por robo agravado en SJL

Según los afectados, Rosel Fernández tendría al menos diez denuncias por robo agravado en la misma zona. Hasta el momento, las autoridades de la Policía Nacional del Perú aún no han confirmado si el criminal permanecerá detenido en la Comisaría de Caja de Agua, en SJL. Tras lo ocurrido, ambos jóvenes temen represalias, sobre todo porque distintas víctimas no han denunciado los robos por miedo.

“Si algo me pasa, el único responsable es Cristian Rosel Fernández”, sentenció Bryan, quien relaizó un llamado a la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial para que no liberen al delincuente.

