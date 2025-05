Familia abandona Lima tras ataques extorsivos a negocio de gas en Los Olivos: “No vemos respuesta”

La violencia y el terror azotan a una familia dedicada al negocio de gas desde hace más de 20 años en Los Olivos. En apenas diez días recibieron amenazas de extorsión que exigían el pago de S/10.000 a cambio de “protección”, lo que los llevó a tomar la drástica decisión de abandonar Lima.

El primer ataque se produjo el pasado 9 de mayo, cuando la familia denunció que les dejaron una carta con un explosivo que, por fortuna, no llegó a detonar. Diez días después, el 19 de mayo, un segundo atentado ocurrió cuando colocaron un explosivo en la ventana de su casa. La detonación rompió los vidrios y provocó un gran susto a los familiares que estaban dentro de la vivienda.

Familia de Los Olivos huye tras recibir constantes amenazas de extorsionadores

Una familia de Los Olivos ha tenido que abandonar su hogar y su negocio de gas debido a las constantes amenazas de extorsionadores. Los delincuentes les escriben a diario para exigirles el pago de cuotas a cambio de protección, enviándoles fotos que muestran a sus familiares y todos los movimientos que realizan, según relató la sobrina que recibe las amenazas.

Los familiares aseguran que, tras la explosión de un artefacto en su vivienda, la Policía llegó una hora después y no ven avances en las investigaciones ni apoyo real para protegerlos. Afirman que los efectivos solo permanecen brevemente por las mañanas antes de retirarse, dejándolos sin protección.

"No vemos respuesta o ayuda por parte de las autoridades. No nos sentimos seguros. Ellos hacen referencia de que son dos bandas criminales. Una que no nos dicen el nombre y otra banda, esa se asocia con Los Injertos del Norte" indicó a RPP.

Por temor a nuevos ataques, la familia ha optado por dispersarse en diferentes zonas fuera de Lima. Actualmente, no pueden trabajar ni vivir juntos, pues temen que las amenazas se concreten y pongan en riesgo sus vidas.

Canales de emergencia

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 261 8793 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco) Ambulancias de EsSalud en Lima 117 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.