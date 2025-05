Jóvenes son motores de cambio en la educación de comunidades vulnerables en Perú, según experta

La educación en comunidades vulnerables de Perú requiere un enfoque que vaya más allá de las aulas. En ese sentido, los jóvenes, con su energía y disposición para enfrentar los grandes desafíos, se convierten en motores de cambio, según reveló Wendy Kopp, fundadora de Teach For All.

La experta afirma que, antes de aceptar el statu quo, ellos tienen el potencial para inspirar y guiar a este grupo de estudiantes mediante nuevas formas de aprendizaje y liderazgo. Asimismo, garantizar una educación equitativa implica un esfuerzo colectivo: padres, maestros, líderes y autoridades.

El poder del liderazgo colectivo en Áncash

En la región de Áncash, Perú, el fortalecimiento de la confianza entre la comunidad educativa ha generado avances notables. Enseña Perú ha dedicado tiempo a construir vínculos sólidos entre docentes, familias y autoridades locales, lo que ha permitido impulsar cambios desde dentro de las escuelas.

Visita de Wendy Kopp en Áncash. Foto: Teach For All

"Enseña Perú ha invertido tiempo para construir relaciones con las partes interesadas locales, desde maestros y directores hasta padres, estudiantes y funcionarios regionales. Me llamó la atención una vez más el hecho de que cuando las comunidades invierten en un propósito compartido, tienen una capacidad extraordinaria para impulsar el cambio desde adentro", precisó Kopp, subrayando la importancia de esta propuesta educativa.

Sistema educativo en Perú: pensamiento crítico y empatía

De acuerdo al contexto peruano, el sistema educativo peruano enfrentará desafíos importantes en los próximos años. Entre ellos, destaca la necesidad de que los docentes adopten una mentalidad de aprendizaje continuo, viéndose a sí mismos como líderes que acompañan a los estudiantes en su desarrollo integral.

"Como educadores, tenemos el papel más importante que desempeñar en la remodelación del mundo. Lo que sucede hoy en las aulas es lo que tendremos en el mundo mañana. Por lo tanto, el primer paso es considerar el propósito de nuestros sistemas educativos. Creo que debemos aspire a equipar a los estudiantes para que den forma a un futuro mejor para ellos y para todos nosotros", resaltó la especialista.

Para lograrlo, Wendy Kopp detalla que es fundamental promover habilidades como el pensamiento crítico, la empatía y la capacidad para resolver problemas complejos. Así, los estudiantes estarán mejor preparados para afrontar los retos sociales y contribuir a la construcción de un futuro más justo y equitativo.

Docentes peruanos como "aprendices" en comunidades vulnerables

Es importante señalar que los socios de la red Teach For All trabajan en 11 países de la región, desde Argentina y Brasil hasta México y Uruguay. "En cada país encontramos una verdad universal: que las personas cambian de sistema y que no hay atajos para hacer el esfuerzo intencional de cultivar el liderazgo colectivo necesario para garantizar que todos los niños puedan desarrollar su potencial".

"Necesitamos apoyar a todos los adultos del sistema para que desaprendan cómo nos enseñaron y aprendan una forma diferente de ver a los maestros y a los estudiantes", dijo Wendy Kopp. "Los docentes deben verse a sí mismos como aprendices en lugar de transmisores de conocimientos; y necesitan ver a sus estudiantes como personas completas que pueden liderar hoy", sentenció.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.