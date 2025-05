En Perú, la incorporación de la inteligencia artificial (IA) ha sido un tema central en diversas discusiones sobre el futuro de los estudiantes, tanto en el ámbito escolar como universitario. A pesar de los avances a nivel global, el país peruano enfrenta un sinfín de retos, principalmente relacionados con la capacitación y adaptación de los docentes respecto a las nuevas tecnologías.

Cabe destacar que la realidad peruana es muy diversa, lo que hace aún más complejo el camino hacia la implementación efectiva de la IA en los centros de estudio. Al respecto, el experto José Alberto Llaullipoma Romani, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Educación, señaló a este medio que los profesores están comenzando a especializarse en esta área de IA y pedagogía. Sin embargo, el porcentaje es mínimo y se encuentran en una "etapa bastante inicial".

José Alberto Llaullipoma Romani, docente PUCP y magíster en Educación. Foto: Composición LR

IA en Educación: rechazo e integración de la inteligencia artificial en el Perú

Según Llaullipoma, la realidad educativa actual es sumamente variada y está directamente vinculada a los estratos sociales y, en consecuencia, a las posibilidades económicas y de poder. Esto influencia en el uso de la IA dentro del proceso de aprendizaje. Así pues, el especialista indica que existe un grado de resistencia por un sector de la población. "Está habiendo un rechazo bastante directo y firme en cuanto a insertar esta tecnología. Entonces, tenemos en realidad un contexto educativo bastante recabado", dijo.

A pesar de ello, recalcó la presencia de educadores en los diversos niveles socioeconómicos que están integrando la inteligencia artificial en el dictado de clases académicas. "Necesitaríamos tener una política mucho más general, mucho más orientado de los órganos rectores, tanto para educación básica como superior, para que el proceso de adaptación de esta tecnología pueda ser más pertinente y con un enfoque mucho más pedagógico", afirmó.

Perú y su modelo curricular prepandémico como limitante para el avance de la IA

Bajo este contexto, surge la pregunta de qué faltaría para que los docentes en Perú logren dominar la IA y, por ende, los estudiantes no se vean limitados ni "atrasados" respecto a países vecinos: tales como Brasil, la IA personaliza clases; Chile, automatiza tutorías universitarias; y Uruguay, acompaña a estudiantes en zonas rurales.

Respecto a ello, Llaullipoma Romani aseguró que la inserción de la IA en el ámbito educativo no es un aspecto que está reducido a la escuela, al docente o a algunas instituciones. Esto es debido a que la adaptación se está haciendo a nivel país. "Tenemos un modelo curricular prepandémico que no ha sido modificado ni siquiera por el impacto de la pandemia y que, evidentemente, no tiene ni vistas de lo que podría ser el cambio y la transformación con la inserción de la inteligencia artificial", aclaró.

El proceso para integrar la inteligencia artificial en las escuelas y universidades de Perú

El experto resaltó la acción de la UNESCO al presentar una estructura de tres niveles para integrar la inteligencia artificial en el sector educativo, basada en experiencias globales de diversos países. El primero es la aproximación, que busca familiarizarse con la tecnología y explorar sus potencialidades. Luego está la adaptación, la cual se enfoca en reconocer tanto las ventajas como las limitaciones de la tecnología para integrarla de manera segura en el aprendizaje. Y el tercero es la transformación, con la creación de nuevas metodologías que agilicen el proceso educativo, especialmente para abordar los desafíos de la crisis de aprendizaje global exacerbada por la pandemia.

"Luego de la experiencia de la pandemia, tanto UNESCO, el Banco Mundial y otros organismos internacionales, señalan que tenemos un retraso de aproximadamente 10 años a nivel de aprendizaje por el tiempo que hemos tenido cerrado en nuestras escuelas y universidades", agregó.

No más del 40% de profesores maneja IA, según Llaullipoma

"En América Latina, tenemos aproximadamente entre un 95 a 96% de uso de la inteligencia artificial en los estudiantes, mientras que en el caso de los profesores estamos en un 40 o 30% dependiendo del país o la región", reveló el especialista en Educación. No obstante, eso no implica que se realice de la forma correcta, por lo que es imperativo brindar orientación académica al profesorado. "Necesitan tener ciertas líneas de acción para que esta integración sea la más eficiente. (...) Están solos [los docentes], necesitan ayuda y necesitan saber cómo integrarla para generar aprendizaje", expresó.

En Perú: los docentes como transformadores de la sociedad tras la pandemia

Durante la pandemia, muchas escuelas y universidades rurales del Perú enfrentaron serias dificultades al pasar a la modalidad virtual, debido a la falta de acceso a internet y electricidad. Los docentes, en su mayoría, no podían aplicar tecnologías en sus aulas, pero a pesar de las limitaciones, mostraron gran disposición para superar estos obstáculos y transformarse en agentes de cambio en sus comunidades. "El docente ya no puede ser simplemente un profesional que se quede en desarrollar la experiencia de aprendizaje en el aula. Tiene que convertirse de alguna manera en un gestor o transformador de su sociedad", comentó.

Gracias a la capacitación y apoyo de organismos gubernamentales e internacionales, algunos maestros lograron obtener recursos como antenas satelitales y generadores eléctricos, lo que les permitió mejorar la enseñanza. Este proceso demuestra que, con el conocimiento adecuado y la creatividad de los educadores, es posible generar transformaciones significativas en la educación, incluso en zonas rurales con grandes desafíos.