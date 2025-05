César Carrasco enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida. El ingeniero peruano, quien actualmente radica en Chile, nunca pensó ser víctima de un ataque xenofóbico en el país sureño. El incidente ocurrió luego de verse involucrado en un accidente de tránsito con una mujer chilena. Según su testimonio, la conductora, en lugar de frenar su auto, aceleró y terminó impactando contra su vehículo, justo cuando este se dirigía al centro de salud con su hijo.

La primera reacción de Carrasco fue bajar del auto para proteger a su menor del humo que salía del vehículo; sin embargo, la situación se tornó violenta cuando la mujer, luego de increparlo e insultarlo, llamó a sus familiares. Según denunció, tanto la mujer como sus allegados comenzaron a agredirlo brutalmente con botellas y puñetazos, causándole una herida en la cabeza. Asimismo, relató que antes del ataque le reprocharon no ser originario del país.

"La señora, en vez de acelerar, frenó y me impactó al lado de la puerta. Decidí salir del auto, estaba con mi menor hijo y la señora baja desesperada diciendo que casi yo la mato. En ese momento que empieza hablar me dice: 'Ah, incluso tú no eres de acá por se nota en tu manera de hablar'. Fue ahí cuando empezaron ensañarse un poco y me empezó a pegar y tirar puñetes. La señora también por atrás me tiraba botellazos", señaló César.

"Luego viene otra persona, familiares también, me empiezan a agredir y agarran entre los tres. Me empiezan a pegar, a patear. En una de esas me tiran al suelo y me patean la cabeza. Tengo cuatro puntos porque me han roto la cabeza", añadió.

Peruano no recibió ayuda inmediata de los paramédicos

Según explicó César Carrasco, lo más alarmante fue la indiferencia de los paramédicos que llegaron al lugar del accidente, ya que, pese a encontrarse malherido y cubierto de sangre, se negaron a brindarle ayuda alegando que no podían involucrarse en ese tipo de situaciones.

"Al señor de la ambulancia le decía por favor me podría ayudar y auxiliarme también porque me están pegando. Les decía: 'ayuda, ayuda', yo pedía ayuda y me dijeron: 'no podemos intervenir'. Yo les dije que miraran (mi rostro) porque estaba todo bañado en sangre y mi hijo estaba asustado", relató.

Aunque, tras el incidente, acudió al Consulado peruano en Chile para solicitar ayuda, solo le indicaron que enviara un correo con su versión de los hechos. Esta respuesta ha generado preocupación en el ingeniero, ya que desconoce cómo funcionan las leyes en el país sureño y teme posibles represalias en su contra.

"Yo pensé que me iban a dar otra respuesta o un abogado de oficio. Pero no sé si me podrán apoyar porque yo no sé como son las leyes acá. El 29 (de este mes) tengo la cita en el fiscal y no sé cómo va a declarar la jueza y quizás me van a dictar impedimento de salida (del país) No tengo como es la asesoría", indicó.