Mujer insulta y agrede a vendedora mexicana embarazada en California con comentarios xenófobos: "Aquí se habla inglés"

Una vendedora ambulante mexicana, que se encuentra embarazada de siete meses, fue víctima de agresiones físicas y verbales en el condado de Ventura, estado de California, en un incidente que ha provocado gran rechazo y que podría ser calificado como un crimen de odio. La afectada, quien denunció el ataque, señaló que su agresora se llama Julie Christine Sánchez, una residente de Simi Valley de 56 años.

El lamentable hecho ocurrió el lunes 14 de abril, cuando una mujer originaria de Oaxaca, identificada como Mary B., grabó el momento en el que una mujer estadounidense la atacaba por el hecho de vender dulces. El video, que se viralizó en las redes sociales, generó una gran reacción de indignación entre los usuarios. En tanto, el caso ya está siendo investigado por las autoridades.

Los insultos y agresiones contra vendedora mexicana embarazada en California

El lunes 14 de abril, alrededor de las 4:30 p.m., cerca de la intersección de Torrance Street y Brandon Avenue, Mary B. realizaba su recorrido habitual de trabajo, vendiendo dulces con un carrito por las calles. Sin embargo, Julie Christine Sánchez, le impidió continuar con su labor.

De acuerdo con las declaraciones de Mary, no era la primera vez que Julie la agredía verbalmente, pero esta ocasión decidió grabar el incidente. En los videos, se observa cómo Sánchez se interpone frente al carrito de la vendedora, bloqueándole el paso y asegurando que no se movería hasta que Mary se fuera de su vecindario.

En archivo audiovisual se escucha a Sánchez decir: "No te quiero por aquí", mientras le bloquea el paso. Mary le responde: "Déjeme pasar, yo no la estoy molestando en su casa, estoy en la calle". A lo que la mujer replica: "Habla en inglés", y Mary responde: "No puedo, soy de Oaxaca". Sánchez, entonces, grita: "América, inglés, no más. Me importa un caraj*. Vete, ya no vas a venir por aquí".

Agresión física contra vendedora mexicana hizo que se cayera al suelo

Una grabación de una cámara de seguridad ubicada en una vivienda cercana a la escena captó cómo Julie Sánchez empujó el carrito de la vendedora Mary B., provocando que esta cayera violentamente al suelo, lo que puso en peligro la vida de su bebé.

En el video también se puede ver cómo, mientras sostenía el carrito con una mano, Julie le indicó a Mary que tenía prohibido vender en esa área, asegurando que ya se lo había advertido antes. Justificó su comportamiento argumentando que la presencia de la vendedora afectaba "el valor" de sus propiedades.

Así actuará la defensa legal de la vendedora mexicana que fue agredida en California

Los abogados de derechos civiles Christian Contreras y Humberto Guizar, quienes representan a Mary, anunciaron que interpondrán una demanda y pedirán al fiscal del condado de Ventura que se presenten cargos por crimen de odio. "Esta mujer agredió a Mary simplemente porque ella solo habla español y porque es latina", señaló Christian.

Por su parte, Guizar declaró: "Si vas a atacar a las personas por su apariencia o porque hablan un idioma diferente, y las vas a dañar, iremos tras ti, te demandaremos en la corte y utilizaremos el sistema legal para hacerte daño donde más te duele".

Mientras tanto, la policía de Simi Valley confirmó que Julie Christine Sánchez fue citada por agresión y deberá comparecer ante un juez. Será la oficina del fiscal de distrito del condado de Ventura la que decida si se presentan cargos por crimen de odio.