Segundo Cueva Rojas, dueño de la empresa minera Libmar, se pronunció acerca del ataque minero que dejó 13 trabajadores fallecidos en Pataz. El empresario relató como se enteró del secuestro y la búsqueda de los empleados. Asimismo, se refirió acerca del rescate de los cadáveres con ayuda de las autoridades.

"Cuando yo me traslado hacia el punto de arriba de Santa María ya me encuentro con la información de que a la gente los habían tomado como rehenes (...) Al llegar ( al socavón) me encuentro con los ingresos taponeados", declaró en diálogo

Al respecto, Cueva Rojas consideró que los asesinatos registrados en Pataz fueron actos terroristas y comentó que los mineros sienten miedo al realizar sus labores debido a los crímenes ocurridos. "En Pataz estamos expuestos todos. Para nosotros es terrorismo. Nosotros pensamos que si ingresamos (al socavón) no sé si vamos a salir vivos. Fue terrorismo, entraron a matar fríamente. Tenemos miedo de trabajar en la zona", declaró en diálogo con Cuarto Poder.

Ataque en Pataz dejó 13 muertos

Cueva Rojas informó que cuando los trabajadores fueron secuestrados, él recibió una llamada telefónica y la persona del otro lado de la línea le contó sobre lo sucedido. Tras ello, él acudió al lugar para constatar los hechos y pedir ayuda a las autoridades.

Asimismo, contó que los trabajadores fallecidos fueron contratados a través de José Lozano Peche, alias Técnico. Él se encargó de reclutarlos y de entregarles el dinero que les correspondía a cada uno por sus trabajos realizados en el área de seguridad.

"Hay dos muchachos que nos dijeron que nos podían dar el servicio de vigilancia. Yo los conozco por los apelativos: Rex y Técnico. Sus nombres lo he dado en la declaración que tuve con la Dirincri", manifestó.

Socavón en donde fallecieron los trabajadores de vigilancia en Pataz. Foto: difusión

Además, señaló que no cuenta con información sobre la procedencia de las armas que utilizaban los vigilantes y aseguró que no existía ningún contrato formal.

"Nos basamos en la palabra de los que llevan el personal. En este caso, como dije era Rex y Técnico. Es un contrato verbal. No hay nada firmado. Nosotros lo que damos por el turno de vigilancia. A las personas que los reclutan les damos entre S/40.000 a 50.000 para que les paguen al personal", indicó.

Recreación sobre ingreso de asesinos a socavón en Pataz. Foto: Cuarto Poder

Masacre en Pataz: cómo sucedió

El empresario Segundo Cueva contó que los criminales al ingresar al socavón quemaron llantas y dispararon a los trabajadores. Varios de los empleados se quedaron atrapados en un túnel sin salida.

"Hay un grupo que se quedó atrapado para el lado derecho y hay otro, que logró salir, se quedó para el lado izquierdo. Los delincuentes ingresan con el humo de las llantas y disparan", declaró.

Miguel Rodríguez Díaz, alías 'Cuchillo', está siendo investigado como el presunto autor del asesinato de trabajadores en Pataz. Foto: composición LR/difusión

También, aseguró que los delincuentes se llevaron 200 toneladas de oro luego de cometer el asesinato de los trabajadores. "Nuestro personal se quedó atrapado. A ellos los tenían como rehenes, supongo que para que puedan sacar todo el mineral. Nosotros hemos tenido 200 toneladas", añadió.

