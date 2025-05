Padre denuncia a instituto de Chorrillos por no considerar la discapacidad de su hijo y tomarle el examen de admisión ordinario. Foto: composicón LR/Exitosa/ IESTP Antenor Orrego Espinoza.

Padre denuncia a instituto de Chorrillos por no considerar la discapacidad de su hijo y tomarle el examen de admisión ordinario. Foto: composicón LR/Exitosa/ IESTP Antenor Orrego Espinoza.

Dos semanas después del examen de admisión al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Antenor Orrego Espinoza, en el distrito de Chorrillos, un padre de familia denunció a través de Exitosa Noticias que su hijo, Luis Ángel Mendoza Curiñaupa, se presentó al proceso ordinario de ingreso sin recibir las adaptaciones necesarias conforme a la discapacidad que padece.

El joven, que actualmente trabaja en un taller mecánico, donde cumple labores de armar y desarmar motores, postuló a la Facultad de Mecatrónica evaluado en igualdad de condiciones que el resto de postulantes. A pesar de contar con un certificado oficial del CONADIS que acredita su discapacidad auditiva y de expresión, el instituto no hizo ajustes razonables, como exige la normativa vigente en el Perú.

¿Qué dice la Ley sobre los postulantes con discapacidad?

En el Perú, la Ley N.º 29973, conocida como Ley General de la Persona con Discapacidad, garantiza que todas las instituciones educativas —públicas y privadas— deben asegurar el acceso en igualdad de condiciones a las personas con discapacidad. Esta ley incluye de manera explícita la obligación de realizar ajustes razonables en los procesos de admisión. Es decir, deben adaptar tanto los exámenes como el entorno y los requisitos para eliminar barreras que impidan la participación efectiva de estos postulantes.

"Estas instituciones reciben el 5% de las vacantes ofrecidas en sus procesos de admisión por especialidad profesional para la postulación con discapacidad. En este sentido, mi hijo postuló de igual a igual con las demás personas, sin hacer diferencia", señaló el padre de familia.

De acuerdo con esta normativa, el certificado de discapacidad emitido por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) tiene plena validez legal y es suficiente para solicitar dichas adaptaciones. No obstante, según denunció el padre de Luis Ángel, el Instituto Antenor Orrego habría exigido documentación adicional no contemplada por la ley y no habría brindado condiciones diferenciadas para el joven.

¿Qué carreras se enseñan en el IESTP Antenor Orrego Espinoza?

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Antenor Orrego Espinoza, situado en la cuadra 2 de la avenida Ciro Alegría en Chorrillos, forma parte del sistema de educación técnica pública de Lima. Reconocido por ofrecer carreras gratuitas y de alta demanda laboral, este centro educativo brinda siete programas técnicos con una duración de tres años, equivalentes a seis semestres académicos.

Gestión Administrativa

Contabilidad

Farmacia Técnica

Enfermería Técnica

Electrónica Industrial

Mecánica Automotriz

Arquitectura de Plataforma y Servicios de Técnologías de Información (APSTI)

¿Cuánto cuesta estudiar en el IESTP Antenor Orrego Espinoza?

El acceso a la formación técnica en el IESTP Antenor Orrego Espinoza es gratuito. Los estudiantes no pagan mensualidades ni matrículas durante el transcurso de los estudios. Sin embargo, para postular, el proceso incluye un examen de admisión cuyo costo es de S/100, según información disponible en la página oficial del instituto.