Las cámaras de seguridad de la urbanización El Trébol, en el distrito de Los Olivos, captaron el violento intento de asalto de dos delincuentes contra dos mujeres, una de ellas iba acompañada de su menor hija de 3 años. Pese a la presencia de la menor, los criminales tumbaron a la madre de familia contra el suelo mientras rebuscaban entre sus pertenencias.

Los instantes de terror fueron alertados por los vecinos de la zona, quienes salieron a auxiliar a las víctimas. En ese sentido, fue uno de los residentes quien, sin pesarlo dos veces, persiguió a los dos sujetos por unas cuadras. No obstante, los hampones huyeron del lugar a bordo de su motocicleta.

Delincuentes asaltan violentamente a madre de familia junto a su hija

Los vecinos expresaron su descontento frente a la inseguridad en la zona, ya que aseguran que los asaltos son frecuentes. Tal como se ha evidenciado en este caso, los hampones no distinguen si entre las víctimas hay niños o madres de familia.

Tras agredir a la mujer y a su menor hija, quien lloró mientras presenciaba cómo intentaban asaltar a su madre, los delincuentes se dieron a la fuga rápidamente utilizando una moto lineal. No obstante, no esperaron que los vecinos sean alertados por la víctima. Por ello, uno de los residentes decidió intervenir e intentar capturar a los hampones, quienes ya habían sido registrados por las cámaras de seguridad.

Vecino interviene en el asalto y persigue a los criminales

Uno de los vecinos que fue alertado tras el violento asalto salió de su vivienda para perseguir a los hampones, quienes se disponían a huir del lugar a bordo de su moto lineal. "Estaba en mi casa y escucho que la señora grita fuerte: 'ayuda, auxilio'. Abro mi puerta y veo en el piso a la señora con su hijita, quien estaba llorando", empezó diciendo.

"La madre estaba pidiendo que no le roben. No lo pensé dos veces, no pasó nada por mi cabeza y salí a defenderla. Gracias a Dios no les robaron nada, pero me fui siguiéndolos hasta una parte y no los pude alcanzar, ya que estaban en moto. Ese impulso de ver a la señora con su hijita llorando es una imagen que no borro. Para cualquier persona, ver una imagen tan horrible, nos llena de rabia", sostuvo el hombre indignado tras lo sucedido.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

