El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que del sábado 17 al lunes 19 de mayo se registrará el incremento de viento en la costa de Lima, debido a que el Anticiclón Pacífico Sur se aproxima al continente. Asimismo, señaló que se espera cobertura nubosa, presencia de neblina y llovizna dispersa, especialmente en las noches. Sin embargo, indicó que en la sierra se prevé el incremento de la temperatura diurna, de moderada a fuerte intensidad.

Ante ello, la entidad especializada en el pronóstico del tiempo recomienda a la población mantenerse abrigados ante el cambio de temperaturas. Asimismo, sugiere cubrirse la boca y nariz al salir de sus hogares e hidratarse.

¿Vuelven los días soleados en Lima? Senamhi alerta fenómeno

El Senamhi anunció que es probable que se registre un fenómeno peligroso en Lima. A través de un aviso, señaló que se prevé el aumento de la velocidad del viento en la costa del sábado 16 al lunes 19 de mayo y consideró que este incremento podría ocasionar "el levantamiento de polvo/arena y la reducción de la visibilidad horizontal". Espera que, durante esas fechas, no haya días soleados en varios distritos de Lima.

Senamhi señaló que el Anticiclón Pacífico Sur se aproxima al continente y afectará a la costa peruana. Foto: Senamhi

Asimismo, aclaró que en la sierra de Lima sí se espera el incremento de temperatura diurna desde el sábado 17 al domingo 18 de mayo, al igual que en las siguientes regiones:

Amazonas

Áncash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

Lambayeque

Pasco

Piura

Puno

Según el Senamhi, en las regiones mencionadas también es probable que se registre ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h, especialmente durante las tardes. Incluso, se prevé que se reporte "escasa nubosidad al mediodía, lo que podría favorecer el aumento de la radiación ultravioleta (UV)".

Pronóstico en Lima y otras regiones

El Senamhi pronosticó el aumento de temperatura en la sierra de Lima y en 15 regiones del Perú. El organismo indicó que el sábado 17 de mayo se espera que se registren "temperaturas máximas entre 24° y 27° C en la sierra norte, entre 25° y 29° C en la sierra central, y valores entre 25° y 28° C en la sierra sur. Además, que el domingo 18 de mayo se prevé "temperaturas máximas entre 23 y 27° en la sierra norte, entre 24° y 27° C en la sierra central y valores entre 24° y 30°C en la sierra sur".

A través de un aviso, el organismo también especificó las condiciones meteorológicas que se registrarían en la costa del Perú. Señaló que durante el sábado 17 de mayo es probable que se reporten "vientos con velocidades próximas a los 33 km/ h en la costa norte, alrededor de los 34 km/ h en la costa centro, cercanas a los 25 km/h en la costa sur y valores próximos a los 30 km/h en la costa de Ica".

El Senamhi espera que se registren temperaturas máximas entre 24° y 27° C en la sierra norte del Perú. Foto: Andina

Asimismo, reveló que para el domingo 18 de mayo se prevé "vientos con velocidades próximas a los 26 km/h en la costa norte, alrededor de los 34 km/h en la costa centro, cercanas a los 25 km/h en la costa sur y valores próximos a los 30 km/h en la costa de Ica".

Por último, indicó que el lunes 19 de mayo se esperan vientos con velocidades cercanas a los 33 km/h en la costa norte, próximas a los 34 km/h en la costa centro, alrededor a los 25 km/h en la costa sur y cercanas a los 30 km/h en la costa de Ica.

Así como se incrementarán las temperaturas en la sierra de Lima, también se prevé que se registren ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h. Foto: Andina

Senamhi alerta fenómeno peligroso

El Senamhi emitió una alerta para informar acerca de un fenómeno peligroso que se registrará en diferentes regiones del Perú. Se trata del incremento de viento en la costa peruana del sábado 17 al lunes 19 de mayo y del aumento de temperatura diurna en la sierra del sábado 17 al domingo 18 de mayo.

"Pueden ocurrir fenómenos meteorológicos peligrosos que, sin embargo, son normales en esta región. Manténgase al corriente del desarrollo de la situación meteorológica. Sea prudente si realiza actividades al aire libre que puedan acarrear riesgos en caso de mal tiempo", señaló.

