"Es mi primer regalo en años": Madre soltera recibe emotivo homenaje por el Día de la Madre

En un emotivo homenaje por el Día de la Madre, Jessica, una madre soltera que lucha diariamente por mantener a sus dos hijos, fue sorprendida mientras trabajaba en las calles de Lima. Cada mañana, recorre la estación Javier Prado del Metropolitano, cerca del centro financiero de San Isidro, vendiendo golosinas para ganarse la vida. Su historia se volvió viral en redes sociales, visibilizando la dura realidad de miles de madres peruanas en situación de vulnerabilidad, que enfrentan grandes desafíos para garantizar el sustento de sus hogares.

Durante una entrevista con el programa matinal de ATV, Jessica compartió los desafíos que enfrenta como madre soltera. "Sacar adelante a mis hijos sin tener un hombre responsable a mi lado para que me apoye", expresó con voz firme. Sin embargo, ese día recibió una canasta de víveres, una sorpresa que describió como su "primer regalo en muchos años", mostrando una mezcla de emoción y gratitud.

Día de la Madre: Jessica, madre soltera que lucha por sus hijos

Jessica siempre soñó con ser bailarina, pero la vida la llevó por otro camino. Tuvo que abandonar sus estudios cuando quedó embarazada, y aunque anhelaba seguir bailando, las responsabilidades la empujaron a vender golosinas en las calles de Lima para mantener a sus dos hijos. "Me hubiera gustado ser bailarina, pero no lo pude ser. Tuve que dejar los estudios por no saber pensar", confesó, recordando cómo la falta de apoyo de la persona que esperaba a su lado le arrebató la posibilidad de cumplir su sueño.

Hoy, Jessica lamenta no haber pasado más tiempo con sus hijos debido a las largas jornadas de trabajo. "Pude haber tenido más tiempo para estar con ellos porque a veces no tenemos tiempo porque tenemos que trabajar, ver las prioridades antes de poder estar con ellos", dijo con nostalgia. Para ella, el apoyo de una familia es fundamental, pues asegura que "cuando uno quiere estudiar en la vida y salir adelante, tu mejor amiga es tu madre y tu padre".

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.