Madres comerciantes del mercado de flores del Rímac trabajaran en su día: "La necesidad es grande"

En la víspera del Día de la Madre, La República recorrió el mercado de flores del Rímac para conversar con comerciantes, compradores y algunas madres que, debido a una de las celebraciones más esperadas del año, deben continuar trabajando en su día. En esta fecha, celebrada cada segundo domingo de mayo, es común obsequiar regalos a quienes nos han visto crecer. Los arreglos florales son uno de los presentes más frecuentes que hijos, esposos o nietos ofrecen a sus madres.

No obstante, la celebración también representa una excelente oportunidad de negocio. Por ello, muchas madres comerciantes no dudan en seguir con sus ventas para mantener el sustento de sus hogares. "Vamos a trabajar. Esos días nosotras sí trabajamos. Me siento feliz de que las madres reciban buenos obsequios, como tulipanes o rosas", declaró una vendedora del puesto número 272 del mercado de flores del Rímac.

De igual manera, otras comerciantes señalaron que es necesario seguir trabajando en su día debido a la situación económica que enfrentan, ya que, como afirman, "la necesidad es grande". En esa línea, numerosos compradores recorren distintos puestos para seguir adquiriendo arreglos florales con motivo del Día de la Madre.

¿Es feriado el domingo 11 de mayo?

Cada segundo domingo de mayo, cientos de personas en todo el mundo celebran el Día de la Madre. Este año, esta fecha será el domingo 11 de mayo, lo que ha generado la duda entre muchos peruanos sobre si será considerado un feriado nacional. Según el calendario oficial del Gobierno peruano, esta fecha no ha sido declarada como feriado ni día no laborable.

Sin embargo, el Día de la Madre se trata de una jornada conmemorativa de gran valor emocional, en la que millones de ciudadanos rinden homenaje a sus madres, por lo que celebran su rol fundamental en la familia y la sociedad.

¿Por qué se celebra el Día de la Madre?

El Día de la Madre es una festividad especial dedicada a reconocer y rendir homenaje a todas las madres por su amor incondicional, esfuerzo diario y rol fundamental en la familia y la sociedad. Aunque su origen varía según cada cultura, el objetivo es común: expresar gratitud y cariño hacia quienes nos dieron la vida y nos formaron con dedicación.

Históricamente, las primeras celebraciones en honor a las madres se remontan a la Antigua Grecia y Roma, donde se realizaban festivales en honor a las diosas madres. En la Edad Moderna, Inglaterra instauró el “Domingo de las Madres” en el siglo XVII, una jornada para que los trabajadores visitaran a sus madres.

Sin embargo, la versión actual del Día de la Madre se popularizó en Estados Unidos gracias a Anna Jarvis, quien en 1908 organizó una ceremonia para conmemorar a su madre fallecida. Su iniciativa creció rápidamente y en 1914 el presidente Woodrow Wilson lo declaró como una festividad oficial en ese país, estableciendo su celebración el segundo domingo de mayo.

