El nuevo papa Robert Prevost, que adoptó el nombre León XIV tras ser elegido sucesor del papa Francisco, asumió el cargo de administrador apostólico del Callao entre el 2020 y 2021. El sacerdote Carlos López se pronunció acerca de su labor apostólica en el Perú y destacó su accionar a favor de los "más humildes" durante su estadía en la provincia constitucional. En esa línea, resaltó el rol que desempeñó durante la pandemia de la Covid-19.

"Él era muy cercano a la gente humilde. Incluso, cuando fue la pandemia del coronavirus, él se preocupó bastante por las personas, para conseguir ayuda", declaró el sacerdote Carlos López en diálogo con Latina Televisión.

El nuevo papa León XIV y su paso por el Callao

El sacerdote López celebró el nombramiento del nuevo sumo pontífice León XIV y señaló que cuando fue designado administrador apostólico de la Diócesis del Callao escuchó las peticiones de los católicos y trató de atender sus necesidades.

"Lo esperamos con los brazos abiertos en nuestra Diócesis del Callao, donde lo tuvimos como administrador apostólico. Él fue muy cercano al clero, a los religiosos y a todas las personas que trabajamos acá. En mi experiencia, haberlo conocido en la Diócesis de Chiclayo en donde estoy como párroco en la Parroquia Santísima Cruz, él era muy cercano a la gente humilde", manifestó.

"Es un papa de mucho magisterio de la Iglesia, de hecho su nombre lo identifica: León XIV. Así como hubo otros papas que han tenido un trabajo que han desarrollado mucho el magisterio. El nuevo papa se ha pronunciado con amor a las personas", agregó.

Asimismo, el sacerdote reveló el papa León XIV le pidió que dejara la Parroquia en Chiclayo cuando se enfermó y que viaje hacia el Callao para que él lo pueda acompañar en su proceso de recuperación.

"Me diagnostican una enfermedad renal y me tenían que hacer mi diálisis. Entonces, me dijo que convenía que me quedara acá y me trajo a esta parroquia, Virgen de la Macarena", dijo.

"Yo vi en él un padre, un pastor y una persona amiga que se preocupaba. Él con mucho amor me dijo: 'padre conviene que usted esté acá. Yo me encargaré de poner a otro padre, no se preocupe'. Así que yo estoy muy agradecido con nuestro nuevo papa. Le mando muchos abrazos", añadió.

Rol del papa Robert Prevost durante la pandemia de Covid-19

El sacerdote López contó que el papa Robert Prevost se preocupaba por la salud de todos los peruanos, además por las personas que trabajan en la Iglesia Católica. En esa línea, informó que él trataba de conseguir balones de oxígeno para los ciudadanos en situación de vulnerabilidad.

"Con nosotros nos hacía contar nuestra experiencia y escuchaba a todos, y nos daba las instrucciones. A través de todo eso comprendimos que estaba muy preocupado con nosotros y eso no deja de agradecerse", declaró.

