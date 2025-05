Durante la madrugada de este miércoles 7 de mayo, un extorsionador detonó un artefacto explosivo en la casa de la directora del colegio Inmaculado Corazón de María, ubicado en la Calle Álamo en el distrito de Puente Piedra. Las cámaras de seguridad de la institución educativa lograron captar el preciso momento del ataque a la vivienda.

Tras este atentado, los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizan una investigación acerca de lo ocurrido. Ellos solicitaron las grabaciones para analizar el acto delictivo y recaban las declaraciones de las personas afectadas. De esta manera, esperan identificar al o a los responsables del hecho.

Extorsionadores detonan explosivo en casa de directora de colegio

En las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad se observa a un sujeto que cruza la pista y camina hasta llegar a la vivienda de la víctima. Luego, se visualiza el momento cuando deja un explosivo y se retira de inmediato. Minutos después, el artefacto detona y genera una densa humareda en los alrededores.

A raíz de este ataque, la puerta del inmueble quedó destrozada, así como parte de la ventana y los vidrios de los estantes ubicados en el interior. Cabe señalar que, en el primer piso de la vivienda, funciona una tienda atendida por la madre de la víctima. Afortunadamente, no se registraron heridos, solo daños materiales.

Le dejan una nota de advertencia y le exigen S/15.000

De acuerdo con las declaraciones de la directora, los extorsionadores le envían varios mensajes de texto. Le exigen el pago de S/15.000 para permitirle trabajar y le señalaron que el atentado en su vivienda “es una advertencia”. Ante esta situación, la madre de la víctima expresó su preocupación y pidió mayor seguridad en la zona.

“Felizmente, no hubo daños personales. Desde que me enteré de que estaban extorsionando a mi hija, no podía dormir. Ayer, cerca de la una, me acosté. A las 2 a. m., se escuchó un estruendo terrible; todos nos levantamos, pero no veíamos nada. Todo estaba cubierto de polvo”, declaró la madre en diálogo con este medio.

