Clases virtuales ya no son impedimento para extorsionadores en Los Olivos. Foto: composición de Gerson Cardoso/Grecia Infante/La República/Latina

Clases virtuales ya no son impedimento para extorsionadores en Los Olivos. Foto: composición de Gerson Cardoso/Grecia Infante/La República/Latina

Extorsión no para. El colegio Pitágoras de sede en Los Olivos continúa siendo víctima de extorsión y la situación ha escalado a un grado preocupante. Una madre de familia reveló que, en plena clase virtual, un sujeto, presunto extorsionador, ingresó al aula virtual del salón de primer grado de primaria. Tras ello, el docente tuvo que suspender la sesión calificando el hecho como un atentado.

"A la primera llamada de extorsión nos mandaron a virtuales y aceptamos para que no pierdan el año. Antes de ayer, en plena clase virtual, se metieron usurpando la función de los docentes, los extorsionadores... no sé cómo obtuvieron en link, no sé cómo están operando", mencionó una madre de familia, quien asegura que son decenas de padres indignados ante esta situación.

Suspendieron clase virtual tras atentado

La madre precisó que, tras percatarse del ingreso de un sujeto, el docente tuvo que suspender la sesión virtual. "El profesor tuvo que decir 'chicos, ya no puedo seguir en clases virtuales, se corta, se cancela, porque el colegio en estos momentos está sufriendo un atentado'", expresó. El hecho desencadenó en que los menores lloren atemorizados y su hijo le pregunte: "Mamá, ¿qué es un atentado?".

"¿Dónde está el cuidado de la salud mental? Automáticamente, de los grupos de WhatsApp, de las aulas (virtuales), se comenzó a salir la directora, los profesores, el de Música, Educación, todo se desintegró en cuestión de minutos", manifestó la madre, quien hizo un llamado enérgico al titular del Minedu, Morgan Quero. "Minimiza el hecho, dice que solo algunos colegios son extorsionados", expresó.

Temen cierre total de colegio

En un plantón realizado por padres de familia frente a la Municipalidad de Los Olivos, los padres expresaron su miedo a que el centro educativo suspenda las clases por completo. "Los profesores han renunciado, cuántos alumnos se van a quedar sin educación. La vida de nuestros niños está en peligro, están sufriendo atemorizados en casa", expresó otra madre de familia.

Los extorsionadores continúan haciendo seguimiento a los docentes tras pedir cupo de S/600.000, amenazan con atentar contra sus familias y envían fotos intimidantes. "Han llegado las extorsiones a los profesores, a su personal, exponiendo mucha información de su familia, dónde viven, por dónde andan, a qué hora sacan a sus mascotas y toda sus rutinas. Hemos decidido que vamos a parar", señaló un maestro.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.