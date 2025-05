Una joven de 20 años del Rímac vive en constante miedo debido al acoso de su excompañero de aula, Guillermo Tipula, quien la persigue sin descanso. A pesar de sus constantes rechazos, el sujeto no cesa en su hostigamiento, lo que ha llevado a la víctima a temer por su seguridad y denunciar el hecho ante las autoridades.

La afectada ha denunciado que Tipula pasa horas frente a su domicilio, la busca en su lugar de trabajo y la bombardea con mensajes insistentes. A pesar de que ella ha dejado que no tiene interés en el sujeto, su excompañero ha intensificado su comportamiento, lo que mantiene a la joven en una situación insostenible.

Mujer es víctima de acoso desde el 2024

"Cambié de salón, de sección, de turno. Pasan tres años y me lo vuelvo a encontrar pasando por mi casa. Al inicio todo tranquilo, mantuve mi distancia. Sin embargo, vuelvo a recibir mensajes de él desde un número desconocido y ahí empezó todo", sostuvo la víctima para ATV Noticias.

Cabe resaltar que el hostigamiento que sufre la mujer inició en diciembre del 2024 y, hasta la fecha, no ha cesado. "Se presenta en mi casa, grita, va a mi centro de trabajo. En verdad, es demasiado el hecho de que no pueda salir tranquilas, que deba cambiar de ruta. Me he cambiado de sede en mi trabajo, de turno en mi instituto", acotó.

En tanto, se conoció que es la familia de la víctima, quien la acompaña a los paraderos de transporte público a fin de evitar que el sujeto vuela a aparecer y acosarla. Al respecto las autoridades ya han tomado conocimiento de lo sucedido con a joven.

Víctima decidió denunciar el acoso ante las autoridades

Ante el continuo hostigamiento por parte de Guillermo Tipula, la joven decidió denunciar lo sucedido ante las autoridades a fin de que pueda salir con tranquilidad a las calles. El hecho escaló cuando el sujeto llegó un día a las 5 de la madrugada para gritar en frente de la casa de la joven exigiendo que salga para que puedan hablar. Pese a las reiteradas ocasiones en los que la mujer ha expresado su rechazo, el hombre continúa acosándola.

"Es un martirio. No puedo estar tranquila (...) Yo fui a presentar mi denuncia el 28 de abril. Hasta ahora no le han notificado, aún no tengo fecha para ir al médico legista y no me dijeron nada más. Sí hay patrullaje, pero por medios propios. Pero de la misma comisaría, no", sostuvo la joven.

¿Cómo denunciar acoso sexual?

El Ministerio del Interior ha establecido canales para que las víctimas de acoso sexual puedan presentar sus denuncias. Cualquier caso puede ser reportado a la Central Única de Denuncias y su aplicación CUD 1818, o a través del correo electrónico denuncias@mininter.gob.pe. Esta plataforma está disponible las 24 horas del día y permite realizar denuncias de manera anónima.

Es fundamental que las víctimas conozcan sus derechos y las herramientas a su disposición para buscar justicia. La Ley N.º 30364 establece que la violencia contra un integrante del grupo familiar es cualquier acción que cause daño físico, sexual o psicológico, lo que incluye el acoso sexual.

