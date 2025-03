“No quiero ser una víctima más de feminicidio”: joven peruana denuncia acoso y abandono de las autoridades

Alexandra Márquez, una joven nutricionista peruana, ha denunciado públicamente que es víctima de acoso. En un video compartido en redes sociales, reveló que desde el año 2024 ha recibido mensajes y cartas anónimas que han generado preocupación por su seguridad y la de su entorno.

“Mi pareja de ese momento recibió una carta anónima en su domicilio, donde se le exigía en forma de amenaza que tenía que alejarse de mí”, señaló en el material audiovisual, el cual ya alcanzó 2 millones de reproducciones en Instagram.

Desde el 20 de diciembre de 2024, Márquez denuncia que ha recibido más de 35 correos electrónicos anónimos y más de 25 mensajes a través de cuentas de Instagram creadas cada semana con el propósito de afectar su relación sentimental. "En los mensajes que envía este anónimo, indica los distritos donde yo me dirijo y a las personas que he frecuentado, enviando así las fotos de ellos", denunció. Además, reveló que la persona detrás del hostigamiento hackeó un correo corporativo para advertirle que "esto no va a parar y que va en serio".

El acoso no solo se limitó a la invasión de su privacidad digital, sino que también afectó a su círculo cercano. "Ha llegado a llamar a mi entorno, como al entorno de mi pareja de ese entonces, para que la relación se termine", indicó. Asimismo, destacó que el perpetrador no solo se enfocó en su vida amorosa, sino que buscó intimidarla directamente. “Al mismo tiempo, yo también recibía mensajes por correos e Instagram hostigándome y acosándome para que esta relación culminara de una vez por todas”, remarcó.

Denuncia abandono de las autoridades

Alexandra también expresó su frustración por la falta de respuesta de las autoridades. Afirma que, en lo que va del 2025, el acosador no se ha detenido. "No ha habido ningún día en el que yo esté en paz. A las personas les indica que está cuidándome y que siempre va a estar ahí. Realmente esto es muy desgastante y me siento totalmente desamparada, a pesar de que ya puse mi denuncia y esta se encuentra en fiscalía", manifestó.

Según Márquez, a pesar de haber solicitado medidas de protección, no ha recibido una respuesta efectiva. "No tengo mis medidas de protección y por eso solicité garantías personales. Ante ello, el acosador fue notificado de que tenía que acudir a la audiencia sobre estas medidas de protección. Lo curioso es que, dos días antes de dicha audiencia, recibí un mensaje por correo electrónico en el que tanto mi pareja de ese momento como yo fuimos advertidos de que podíamos hacer mil denuncias, pero esto no pararía".

La víctima aseguró que teme por su integridad y responsabilizó a varias instituciones en caso de que su situación empeore. "Temo por mi vida, mi integridad física, emocional y sexual, porque esta persona muestra una clara obsesión conmigo. Yo no quiero ser una víctima más de feminicidio y responsabilizo al Ministerio de la Mujer, al Ministerio de Defensa, a la Policía y a la Fiscalía si algo me llega a pasar, porque he hecho mi denuncia, he insistido con mi abogada y, aun así, no recibo ninguna respuesta".

Ante la falta de soluciones, Márquez incluso ha considerado abandonar el país para resguardar su seguridad. "He pensado incluso en irme del país porque no encuentro ninguna solución. Como mencioné, esto es realmente desgastante y ya no tengo paz ni en mi entorno", concluyó.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.