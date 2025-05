Bebé de un año muere tras balacera contra su padre dentro de chifa en San Juan de Lurigancho

Un nuevo hecho de violencia ha conmocionado a la capital. En horas de la tarde del domingo 4 de mayo, un atentado perpetrado por sicarios en un chifa de San Juan de Lurigancho dejó como saldo dos víctimas mortales: Giancarlo Silva Bazán, de profesión taxista, y su hija menor, una bebé de apenas un año y medio. Ambos fueron alcanzados por las balas mientras compartían un momento familiar en el local ubicado en una zona comercial del distrito.

Según testigos presenciales, dos sicarios a bordo de una motocicleta lineal llegaron hasta el establecimiento y, sin mediar palabra, ingresaron al local y dispararon a sangre fría contra Silva Bazán, quien había llegado al lugar para recoger a sus hijas, una adolescente de 19 años y la menor fallecida.

PUEDES VER: Chofer baleó a falsos pasajeros que intentaron asaltarlo y uno terminó pidiendo auxilio en Independencia

Menor de un año muere durante balacera en SJL

Lamentablemente, la bebé se encontraba frente a su padre cuando se desató el tiroteo, y fue alcanzada por dos disparos. Fue trasladada de emergencia al Hospital Hipólito Unanue, donde permaneció varias horas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, la menor perdió la vida. El padre murió en el acto.

Los familiares de las víctimas confirmaron los decesos y expresaron su profunda indignación por el ataque, el cual dejó devastada a la familia. Aseguraron que Silva no era víctima de amenazas ni de algún tipo de amenazas.

Hasta el momento, no se ha logrado identificar ni capturar a los responsables. La Policía Nacional del Perú ha iniciado las investigaciones, y no se descarta ninguna hipótesis, aunque según declaraciones de personas cercanas a Silva, no habría antecedentes de amenazas ni extorsiones.

Aumento de la violencia en San Juan de Lurigancho

Este nuevo caso de sicariato en San Juan de Lurigancho ha generado alarma entre los vecinos, quienes denuncian que la delincuencia sigue en aumento, pese al estado de emergencia vigente en el distrito. Muchos expresan su temor ante la frecuencia de balaceras, asaltos y asesinatos a plena luz del día.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.