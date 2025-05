"Aunque sea un ataúd", humilde familia de minero ejecutado en Pataz clama ayuda para trasladar su cuerpo

Desde los exteriores de la Morgue Central de Trujillo, Blanca Panta, madre de Darwin Cobeñas, uno de los vigilantes de mina ejecutados en Pataz, clama el apoyo de las autoridades para poder trasladar su cuerpo hasta su natal Piura.

Entre lágrimas la mujer revela que ni la empresa R&R, para la cual brindaba servicios su hijo, ni la mina Poderosa se han comunicado con ella para ofrecerles su apoyo. Lamentablemente, la familia de Cobeñas carece de recursos económicos para poder llevar su cuerpo y velarlo junto a su seres queridos.

"No cuento con dinero para trasladar a mi hijo hasta Piura, pido a las autoridades o la empresa que, por lo menos, vengan y nos donen un ataúd", manifestó muy afligida la progenitora, quien en los días previos al macabro hallazgo suplicaba a la PNP que inicie una búsqueda intensa en La Libertad.

Salió en busca de un futuro mejor

Blanca Panta recordó a Darwin como un joven trabajador, compartido y que lo daba todo por su familia. Además, reveló que partió a Pataz en busca de un futuro mejor ante la falta de trabajo en Piura. Él se comunicaba con su madre cada 48 horas; sin embargo, el 25 de abril fue la última vez que hablaron.

"Pasaban las horas y no recibía su llamada, yo pensé que se le había caído el celular, no me imaginé esto. Hasta el viernes me llamó, me saludó, preguntó cómo estaba, cómo estaba su hermanita y me dijo que me cuide que al día siguiente me llamaba: 'Si no salgo mañana, pasado mañana te estoy llamando', me dijo, pero no volvió a llamar", narró a La República.

Familia viajó desde Piura para reconocer el cuerpo de Darwin Cobeñas. Créditos: Sergio Verde / La República.





Exigen sinceridad a la Policía

Blanca exigió que la Policía sea sincera, pues afirma que ellos "solo llegaron para la foto". De acuerdo a la madre, fueron los compañeros de su hijo quienes encontraron los cuerpos, pese a que las familias denunciaron el posible secuestro en varias ocasiones.

"Ellos sabían que habían sido asesinados desde el sábado, pero no sé por qué las autoridades no hicieron nada desde el primer momento. (La empresa) tiene que hacerse responsable por lo que les ha pasado a estos muchachos", enfatizó.