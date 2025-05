Rondas urbanas en Juliaca exigen la presencia del ministro del Interior tras descrédito de la Policía

Las rondas urbanas de Juliaca no están dispuestas a aceptar que sus reclamos por la reforma de la Policía Nacional en Puno queden en vano. Después de acatar paro preventivo de 24 horas el 30 abril contra los altos índices de criminalidad protagonizados por agentes en actividad en la región Puno, ahora exigen la presencia del ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta.

Rolando Zanga, presidente de las cuatro zonas de Juliaca, precisó que el problema que rebasó el vaso es la captura de bandas de policías. Recordó que entre el 23 y el 25 de abril, se detuvo a once efectivos de la Policía Nacional por ser miembros de bandas criminales dedicadas a ejecutar atracos con armas del Estado, y otros aprehendidos por arranchar droga a bandas contrarias para venderla a bandas rivales, entre otras modalidades delictivas.

Zanga precisó que la última visita del viceministro de Interior, Max Fredit Pérez Rodríguez, y del director de Investigaciones de la Inspectoría de la PNP, Colin Sim Galván, no significa nada, ya que hasta la fecha no hay cambios concretos y porque sus acuerdos no fueron tomados en cuenta por el titular del pliego.

“Acá tiene que venir el ministro del Interior para implementar acciones concretas. Los atracos por parte de efectivos policiales no son nuevos. Esto sucede desde hace varios años. Lo que pasa es que ahora quedaron grabados. Fueron denunciados. Eso significa que ahora queremos acciones concretas. Necesitamos que esté presente el ministro y conozca de cerca cómo trabajan sus efectivos. Queremos que sepan cómo roban sus policías, cómo asaltan”, dijo.

No confían en la Inspectoría PNP

Raul Canaza Paxi, dirigente de las cuatro zonas, precisó que la Policía Nacional en el altiplano no tiene legitimidad y no inspira respeto. "El Estado ya no tiene legitimidad", dijo. Además, precisó que la Inspectoría de la Policía Nacional en Puno ha librado de sanción a malos agentes involucrados en actos ilícitos, pero hasta la fecha no hay sanción alguna.

“Podrán decir lo que sea. Pero las investigaciones no están dirigidas a sancionar a los responsables sino a que pase el tiempo y los casos queden impunes. Por eso tampoco creemos en Inspectoría. No tienen credibilidad. No tienen legitimidad ni respeto público”, dijo. Cree que las investigaciones y las resoluciones de sanción de los diversos casos deben ser públicas.

Piden presencia del ministro del Interior

Esteban Ayquipa, miembro de las zonas urbanas, consideró que si el ministro del Interior no arriba a Puno, no solo acatarán un nuevo paro, sino que también pedirán que la Policía Nacional se retire y serán las rondas las que tomen control en la lucha contra la delincuencia.

“Hay que ser sincero. En este momento un policía es mal visto. Para la ciudadanía como delincuentes con uniforme. Sus actos lo dicen. Para nosotros son igual que aquellos que delinquen. Allí están las pruebas. Si no fuera la ciudadanía seguiríamos creyendo que son santos. Acá hay mucha delincuencia policial. El problema es ellos”, dijo.

Juan José Vilca, dirigente, aseguró que, si el gobierno no viene a rendir cuentas por sus malos agentes y no hay una purga con destitución, lanzarán una campaña contra la Policía, mostrándoles que son aliados del crimen.

“Queremos que la Fiscalía investigue a todos los agentes investigados por lavado de activos, incluido los altos mandos. Acá la corrupción es de arriba hacia abajo. No puede ser posible que una policía tenga cuatro o cinco carros. Hay policías que son integrantes de bandas de estafadores y la institución no hace nada al respecto. Esta exigencia es pública. Pero si no nos hacen caso haremos un plantón advirtiendo que el problema es ellos y nosotros tomaremos la justicia por sus propias manos.”, dijo.

El general de la X Macro Región Policial de Puno, Francisco Ninalaya, informó que está en camino la implementación de varios acuerdos a propósito del arribo del viceministro del Interior. Reveló que hay más de 40 policías investigados por hechos graves, entre los que destaca robo, arranque de droga, entre otros. En Juliaca, los agentes policiales son mal vistos.