Una familia conformada por doce hermanos, dedicada a la venta de pollo a la brasa en el distrito de San Juan de Lurigancho vive en profundo terror y al borde del colapso luego de convertirse en blanco de al menos cuatro bandas criminales dedicadas a la extorsión.

Las amenazas, que comenzaron hace dos meses, no solo no han cesado, sino que se han intensificado con ataques directos a sus viviendas y nuevas exigencias de dinero que ponen en riesgo su seguridad y estabilidad económica. En las amenazas, los delincuentes envían videos de armas para intimidar a las víctimas.

“Nos están pidiendo 50 mil soles como inicial y luego 10 mil soles mensuales. Ya hemos depositado más de 50 mil soles en total a distintas bandas que nos exigen dinero. Primero fueron 20 mil al 'Loco Arony', luego 30 mil a otra organización, y hace poco 2 mil soles a ‘La Nueva Generación’, pero nada cambia, siguen amenazando”, contó una de las victimas, cuya identidad se mantiene en reserva por motivos de seguridad.

Amenazas que recibía la familia de empresarios. Foto: Dayana Huerta

La noche del último ataque, la banda del “Tío Ki” hizo estallar un artefacto explosivo en el frontis de una vivienda de cuatro pisos ubicada en la calle Segovila, en la zona de Mariátegui, donde reside uno de los empresarios. Testigos relataron que dos sujetos en una moto lineal dejaron el explosivo, el cual detonó causando gran conmoción entre los vecinos y daños materiales en el inmueble.

“Después de la explosión, nos volvieron a escribir y nos dijeron que si no les pagamos nos van a matar. Ya no sabemos qué hacer. Estamos trabajando con miedo y no tenemos respaldo. Hemos puesto la denuncia, pero no vemos acción por parte de la Policía Nacional, no nos están protegiendo”, reclamó empresaria afectada.

No es el primer atentado contra la familia

La familia ha sido víctima de atentados en varias ocasiones. En una ocasión anterior, un grupo delictivo dejó balas y detonó un artefacto explosivo en otra vivienda de los hermanos, ubicada también en San Juan de Lurigancho. A pesar de la seriedad de estos incidentes, las víctimas expresan su descontento, afirmando que las autoridades no han tomado las medidas adecuadas para detener esta creciente ola de violencia.

“Nosotros queremos seguir trabajando, es nuestro negocio de años, vivimos de esto. Pero con estas amenazas, sinceramente, no sabemos si vamos a continuar o no. Tenemos miedo de que pase lo peor”, expresó.

Este reciente episodio de extorsión pone de manifiesto el preocupante crecimiento del crimen organizado en Lima Este, particularmente en zonas como San Juan de Lurigancho. En este distrito, las bandas operan con total impunidad, dejando a las víctimas en una situación de vulnerabilidad, mientras demandan urgentemente medidas de protección y justicia por parte de las autoridades.

