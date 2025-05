Tras los últimos casos de violencia en la ciudad, en la zona conocida como Imperio, en el distrito de San Juan de Miraflores, se ha reportado una nueva forma de “cobro de cupos”, de acuerdo a la versión de los vecinos del lugar. Ellos afirman que un grupo de personas extranjeras se acercan a sus domicilios a fin de pedir una contribución económica por una presunta enfermedad.

De acuerdo al informe de Buenos Días Perú, los sujetos Inicialmente piden una colaboración a los vecinos por una necesidad económica, en donde aseguran que es por fines médicos. Sin embargo, luego de “entrar en confianza” con los residentes, quienes se rehúsan a pagar, los sujetos habrían empezado a lanzar amenazas.

Vecinos de San Juan de Miraflores denuncian “cobro de cupos” en sus domicilios

Los vecinos, quienes mantienen su identidad en el anonimato, contaron que los sujetos empezaron a tocar sus puertas desde el último sábado 26 de abril a partir del mediodía. “Ellos vienen con el cuento de pedir una colaboración, luego pasan a ganarse la confianza y empieza su extorsión si no le das dinero. Nuestras amas de casa y niño tienen miedo”, sostuvo uno de los vecinos.

De igual manera, los residentes relataron que el grupo de sujetos muestra un folleto a los vecinos en donde, aseguran, contendría mensajes extorsivos. “Ellos piden un cupo de dinero. No tengo el monto exacto, pero se vuelven agresivos”, acotó. “Yo no lo recibí el folleto y se ponen prepotentes. Además, no se mueven si no les recibo o no les doy el dinero (…) te piden tu firma y tu nombre”, acotó otra vecina.

Estarían yendo a otros barrios en la zona

Por otro lado, los vecinos también reportaron que el grupo de sujetos ya habría ido a otros barrios del distrito con la misma finalidad. “Yo me informé por otros grupos que ya están yendo a otros barrios. Por ejemplo, en la Merced, ya han ido a tocar las puertas. Son los mismos porque han enviado videos”, sostuvo otra vecina.

Por último, los residentes del lugar decidieron organizarse a fin de levantar la denuncia en la Comisaría Laderas de Villa. Se espera que las diligencias policiales próximas a este hecho contribuyan a esclarecer lo sucedido y se tomen las medidas necesarias para salvaguardar a los vecinos, quienes se mostraron preocupados por la situación expuesta.

