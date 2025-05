Con más de mil envoltorios de pasta básica de cocaína, los Agentes del Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú detuvieron a dos criminales acusados de comercializar droga en la zona. Por si fuera poco, tenían planeado enviar los paquetes a un penal en Lima, lo cual ha despertado las alarmas de las autoridades.

Durante la intervención llamó la atención la confesión de uno de los implicados, quien no dudó en agradecer a Dios por su captura. Incluso, afirmó que deseaba irse preso. El hecho ha suscitado una investigación policial a fin de determinar si hay más implicados en la comercialización de droga.

Caen 'los lechuceros de San Carlos' en Surquillo

Los envoltorios estaban listos para ser enviados a un centro penitenciario en la capital. No obstante, durante una intervención del Grupo Terna, dos criminales implicados fueron capturados en el operativo. Giancarlos Evangelista Fretel fue uno de los delincuentes capturados en el distrito de Surquillo.

Cabe resaltar que el sujeto ya contaba con antecedentes por tráfico ilícito de drogas. Durante su intervención confesó el crimen: "Me llamaron del penal y me dijeron que me darían un encargo. Hace cuatro meses fue, era droga", sostuvo el implicado. El criminal formaba parte de la banda conocida como 'los lechuceros de San Carlos'.

La insólita confesión del vendedor de droga

Uno de los cómplices de la banda y también implicado en la comercialización ilícita de drogas fue capturado. No obstante, Juan Fernández Falcón sorprendió a los efectivos de la policía con una inusual confesión tras ser intervenido.

"¿Sabes qué? Yo le doy gracias a Dios por lo que ha pasado. Yo me voy a arrepentir, pero doy gracias a Dios. Y si me voy preso, mejor todavía", sostuvo el implicado. En tanto, el Crnel de la PNP, Pedro Rojas, no descarta que estos sujetos sean abastecedores de droga de locales nocturnos del distrito colindante de Miraflores. Se espera que las diligencias respectivas esclarezcan los hechos.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.