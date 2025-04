“Lleguemos a un acuerdo”: banda criminal ‘Antitren’ estaría detrás de ataque contra línea T en Chorrillos

Las calles de Lima siguen siendo escenario de violencia. El último lunes 28 de abril, un bus de la línea T de la empresa Etusa fue atacado en el distrito de Chorrillos. Alrededor de las 8 de a noche, sujetos a bordo de una motocicleta dispararon hasta en cinco ocasiones contra el vehículo lleno de pasajeros cuando cruzaba la intersección de la avenida Alameda San Marcos con la avenida Santa Anita.

Tras el atentado, los delincuentes se comunicaron con la empresa y se identificaron como parte de una banda criminal. “Le acabamos de lanzar un atentado a la altura del Plaza Vea. Necesito que se comunique con nosotros. Somos Los Antitren, los organizadores del transporte terrestre (…) Lleguemos a un acuerdo y podamos trabajar tranquilos”, se lee en los mensajes enviados desde hace varios días. Según los reportes preliminares, los extorsionadores ya venían intentando contactar a la empresa, y al no obtener respuesta, decidieron atacar una de sus unidades.

Extorsionadores atacan bus de la empresa Etusa en Chorrillos

Asustados por el ataque, los transportistas decidieron no salir a trabajar. Más de 70 unidades suspendieron sus rutas o lo hicieron de forma parcial. “Este problema lleva varios meses. Sí, hemos recibido amenazas, pero lo que ocurrió ayer fue más grave. Afortunadamente, nuestro compañero no resultó herido”, declaró uno de los conductores de la empresa Etusa.

El bus afectado cubre la ruta entre Chorrillos y Jesús María. La paralización no solo perjudica a los trabajadores del transporte, sino también a los usuarios que dependen del servicio. Los transportistas exigen mayor seguridad y temen que, si no se toman medidas, ocurra una tragedia. Cámaras de seguridad de la Municipalidad de Chorrillos registraron el ataque, que, por suerte, no dejó heridos.

Los Antitren: la banda criminal detrás de atentados a empresas de transporte en Lima

Los Antitren son una organización criminal dedicada a la extorsión de empresas de transporte, también conocida como D.E.S.A. (Delincuentes Extorsionadores Sicarios Antitren). Su modus operandi consiste en intimidar a los transportistas mediante amenazas, agresiones armadas y, en algunos casos, el uso de explosivos. Esta banda estaría presuntamente involucrada en el atentado contra una unidad del Corredor Rojo ocurrido la mañana del viernes 25 de abril en la avenida Javier Prado.

En febrero, las autoridades lograron la detención de 15 integrantes de la organización, incluido su presunto cabecilla, Edward José Torrealba Pacheco, de 20 años, quien sería familiar de Christopher Joseph Fuentes Gonzales, alias ‘Maldito Cris’. Según la Policía, este grupo cobraba cupos diarios de S/ 35.00 y estaría vinculado a más de 100 atentados contra trabajadores del sector transporte, especialmente en Lima Norte.

