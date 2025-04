¿Habrá feriado largo del 1 al 4 de mayo por el Día del Trabajador? Esto dice El Peruano sobre el fin de semana largo este 2025

El 1 de mayo es una de las fechas más emblemáticas del calendario laboral peruano al conmemorarse el Día Internacional del Trabajo, un feriado nacional establecido por el Decreto Legislativo N.º 713. Ante su cercanía, muchos trabajadores y empleadores se preguntan si en 2025 se podría extender este descanso hacia un fin de semana largo.

El Diario Oficial El Peruano y los decretos emitidos por el Gobierno regulan los feriados y días no laborables compensables. Estas disposiciones son claves para conocer si existirá una ampliación oficial de las jornadas de descanso, tanto para el sector público como para el privado.

¿Cuáles son los feriados oficiales en mayo de 2025 en Perú?

De acuerdo con el calendario oficial de feriados publicado en El Peruano, mayo cuenta con un solo feriado nacional: el jueves 1 de mayo, correspondiente al Día del Trabajo. No se han señalado feriados adicionales para este mes.

El listado de feriados nacionales 2025, vigente hasta la fecha, incluye fechas cívicas y religiosas, pero no contempla otros días de descanso en el mes de mayo. Esto implica que, salvo disposiciones adicionales, no existirá un feriado extendido hacia el viernes 2 o el sábado 3 de mayo de manera automática.

¿Qué dice el Decreto Supremo sobre los días no laborables en mayo?

El Decreto Supremo N.º 042-2025-PCM, que regula los días no laborables compensables para el año 2025 y enero de 2026, establece varios fines de semana largos a lo largo del año. Sin embargo, no incluye al viernes 2 de mayo como día no laborable para el sector público.

Según este decreto, los fines de semana largos programados para fomentar el turismo interno corresponden a otras fechas del año, como la Semana Santa, Fiestas Patrias y el mes de diciembre. Por tanto, no se contempla un feriado puente para el primer fin de semana de mayo.

Cabe recordar que los empleadores del sector privado pueden establecer, por acuerdo con sus trabajadores, días no laborables compensables. En ese caso, las horas dejadas de laborar deben ser recuperadas posteriormente.

¿Quiénes podrán disfrutar de un feriado largo del 1 al 4 de mayo?

Debido a que el 1 de mayo de 2025 caerá en jueves y no se ha dispuesto oficialmente un día no laborable el viernes 2, solo aquellos trabajadores que gestionen internamente un permiso o vacaciones podrían disfrutar de un fin de semana largo extendido hasta el domingo 4.

En el sector público, los días de descanso adicionales solo podrán darse en caso de disposiciones extraordinarias emitidas por el Ejecutivo, lo cual no ha sido anunciado hasta el momento. Para el sector privado, dependerá de la voluntad de los empleadores y de los acuerdos que puedan establecerse con sus colaboradores.

Por ahora, el único feriado confirmado para esa semana es el jueves 1 de mayo. En consecuencia, los trabajadores deberán planificar sus actividades teniendo en cuenta que no existe un feriado largo oficial del 1 al 4 de mayo, salvo decisiones particulares dentro de sus centros laborales.

