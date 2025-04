Ulises Villegas responde a la Fiscalía tras sentencia de 6 años por colusión agravada: “Desproporcionada e injusta”

El actual alcalde del distrito de Comas, Ulises Villegas, fue condenado en primera instancia a seis años de prisión efectiva por el delito de colusión agravada. La sentencia fue dictada por el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte, en el marco de un proceso judicial iniciado en 2017. Tras conocerse el fallo, Villegas utilizó sus redes sociales para emitir varios comunicados en los que rechazó la condena y presentó sus descargos.

“Esta es una sentencia suspendida en primera instancia por un proceso del año 2017, ajeno a mis actuales funciones como alcalde del distrito de Comas. Mi abogado y yo ya hemos presentado una apelación, pues consideramos que se trata de una decisión desproporcionada e injusta”, escribió en su cuenta de Facebook.

Alcalde de Comas se pronuncia tras condena de la Fiscalía

El alcalde del distrito de Comas, Ulises Villegas, se pronunció a través de su cuenta de TikTok tras ser condenado en primera instancia a seis años de prisión efectiva. Fiel a su estilo, usó las redes sociales para asegurar que continuará ejerciendo sus funciones con normalidad y cuestionó duramente el accionar del Ministerio Público. “Sigo con mis actividades y voy a seguir trabajando. Gracias a cada uno de ustedes por la confianza depositada. Me sorprende el comunicado del Ministerio Público, que más parece alarmar que informar. Aquí estoy y seguiré trabajando hasta el final”, declaró.

Además, Villegas afirmó que la sentencia forma parte de una presunta persecución política. En esa línea, acusó a la Fiscalía de desinformar a la ciudadanía, a pesar de que el comunicado oficial indica que los hechos por los que fue condenado ocurrieron cuando aún no era alcalde.

“Señores del Ministerio Público, no se presten, no caigan en temas políticos para querer asustar a la población. Ustedes no pueden sacar un comunicado mal informando a la opinión pública. Acá seguiremos con las actividades y gracias a los vecinos de Comas. Informen bien de una denuncia del año 2017 que no tiene nada que ver con la Municipalidad de Comas o mi función de alcalde”, añadió.

Fiscalia condenan a alcalde de Comas y exfuncionarios

La Fiscalía logró que se dicte una condena de seis años de prisión efectiva, con ejecución diferida, contra el alcalde de Comas, Ulises Villegas, y cuatro exfuncionarios de la Municipalidad de Independencia por el delito de colusión agravada. Se trata de Rubén Jiménez (gerente municipal), Elizabeth Espinoza (gerente de Infraestructura), Pedro Ancajima (ingeniero de planta) y César Cervantes (supervisor de obra).

Asimismo, se impuso una condena de tres años de prisión efectiva, también con ejecución diferida, a Santos Espinoza (gerente de Gestión Ambiental) y Raymundo Concepción (gerente de Administración y Finanzas), por falsedad ideológica.

Durante el juicio, el fiscal Jorge Mauro García Juárez demostró que en 2017 la empresa UDEL Group, representada por Villegas, fue favorecida con un proyecto de mejoramiento de vías en varios asentamientos humanos de Independencia. Pese a que la obra no fue concluida, esta fue entregada formalmente, ocasionando un perjuicio económico al Estado.