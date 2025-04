Ángel Sarvarín, de 30 años, falleció ahogado el último domingo 20 de abril en el parque Emma Long, a orillas del río Colorado, en Texas (EE. UU.), mientras disfrutaba de un paseo con amigos por Semana Santa. La tragedia ocurrió cuando intentó nadar hacia un kayak, pero lamentablemente no logró llegar y se hundió ante la mirada de los presentes.

Según testigos, Sarvarín, quien era un buen nadador, se lanzó al agua con la intención de alcanzar la embarcación, pero comenzó a tener dificultades y finalmente desapareció. A pesar de los esfuerzos por rescatarlo, no pudo ser salvado a tiempo. Horas después, su cuerpo fue hallado sin vida por el equipo de rescate.

La familia del joven, originario del Perú, ha iniciado una campaña para repatriar sus restos. Su esposa y su hija de cuatro años, a quienes no veía desde marzo de 2023 tras emigrar en busca de mejores oportunidades, esperan poder despedirse de él en su país natal.

Emigró por un futuro mejor y su hija de 4 años aún espera su regreso

Ángel había emigrado del Perú hace poco más de dos años de manera legal, motivado por las dificultades que enfrentaba en el país y la esperanza de una vida más estable. “Él se fue hace dos años porque acá no le estaba yendo tan bien. Él es venezolano y había mucha discriminación. Se le presentó una oportunidad de irse con unos amigos y se fue por un futuro mejor. Llegó y empezó a trabajar, y de esa forma nos apoyaba”, narró su esposa Lucero.

Su muerte ha dejado una profunda herida en su familia, especialmente en su hija de solo cuatro años. “Ayer en la noche me preguntó antes de dormir y me dijo: ‘Quiero hablar con mi papá, mamá, llámelo’. Y yo le pude explicar que papá ya no me va a poder llamar, ¿no? Porque su papito ya está en el cielo, que Diosito lo ha llamado. Y me dijo: ‘Es que quiero jugar con él, que venga a la casa’”, relató Lucero con tristeza.

La violencia en el Perú también fue un factor determinante para la decisión de emigrar. “No quería que mi hija viviera con tanta violencia”, expresó. Ambos habían comenzado a planear un reencuentro este año. “Una semana antes estábamos hablando de este tema”, lamentó Lucero, quien ahora enfrenta el duro proceso de repatriar los restos de Ángel para darle el adiós que merece en su Perú.

¿Cómo apoyar a la familia para repatriar los restos de su esposo?

Lucía necesita apoyo económico urgente para repatriar los restos de su esposo, Ángel, a Perú. Para ello, debe recaudar aproximadamente 10.000 dólares. Además, solicita una visa de emergencia para viajar a Estados Unidos, poder despedirse de su esposo y recoger sus últimas pertenencias.

Si deseas ayudar, puedes hacerlo desde Perú a través de Yape o Plin al número 970 448 893. También puedes colaborar mediante la plataforma GoFundMe, siguiendo este enlace.