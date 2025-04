Joven madre muere a horas de dar a luz tras falta de atención médica en posta de Amazonas

En Amazonas, durante la madrugada del lunes 14 de abril, Yessica Chingkun Chamik (20), una joven perteneciente a la comunidad de Pampaentsa, en el distrito de Río Santiago (provincia de Condorcanqui, región Amazonas), falleció horas después de dar a luz a su bebé. La mujer, quien había sido atendido en su hogar, fue trasladada a una posta donde no recibió la atención médica oportuna.

Según denuncian sus familiares, la joven madre fue trasladada de emergencia al puesto de salud de Chosica, ubicado a unos 15 minutos de su hogar, pero no pudo ser atendida debido a la ausencia de personal médico y falta de equipamiento en la zona.

Mujer falleció por falta de atención médica en Condorcanqui

Al no poder recibir atención previa, Yessica tuvo que dar a luz en su casa. Cuando su situación se agravó, sus familiares la llevaron al establecimiento de salud más cercano, donde no había profesionales disponibles. Pese a que aún se encontraba con vida al llegar, no recibió atención inmediata y falleció horas después.

Ante este lamentable fallecimiento, Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún en Condorcanqui, Amazonas, le contó a la República detalles sobre lo sucedido con la madre fallecida. "La no presencia de la red de la salud del hospital en la provincia, en el contexto que es muy distante y a destiempo las atenciones, eso ha causado que ella pierda la vida. No hubo atención inmediata", precisó.

Centros de salud desabastecidos en la región

En otro momento, Pioc señaló que si las personas se acercan a puestos de salud en la región, podrán notar que están totalmente desabastecidos. "Encontrarás quizás paracetamol, no hay médicos", agregó. Según la titular del Consejo de Mujeres Awajún, debido a estas ausencias en los sectores de Santiago y Cenepa, se va a realizar una campaña médica. "Muchos médicos del Hospital del Niño de San Borja en Lima van a visitar el distrito del río Santiago, en la capital del distrito Galilea", detalló.

"Irán especialistas para atender exclusivamente a niños y adultos, tenemos mucha expectativa para el mes de mayo. Aproximadamente para el 19 de mayo irán equipos de médicos desde Lima hacia el distrito", subrayó Pioc. Asimismo, arguyó que se realizará una campaña médica que dará por primera vez en dicho distrito. "Se espera la participación masiva de la población,

Gobierno Territorial Autonómo consternado tras muerte

Mediante un pronunciamiento, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís calificó la muerte de Yessica como una tragedia que pudo haberse evitado, y denunció el abandono sistemático del Estado hacia las comunidades indígenas. “Su vida se apagó por la falta de atención médica oportuna. ¡Esto no puede continuar!”, se lee en el comunicado.

Por ello, la Nación Wampís solicitó al Gobierno central declarar en emergencia sanitaria las regiones de Amazonas y Loreto. Entre sus demandas destacan la instalación urgente de centros de salud con personal y equipos permanentes en todas las comunidades, el abastecimiento de insumos médicos para emergencias obstétricas, la implementación de un modelo de atención intercultural y el cumplimiento de la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030, así como de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

