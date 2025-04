Los hermanos Benjamín Velásquez y Silvia Velásquez, a sus 9 y 12 años respectivamente, ya habían sorprendido al Perú por su talento innato. Sin embargo, ahora acaban de alcanzar una hazaña sin precedentes: representar al país en el reconocido programa Got Talent de España. La invitación llegó tras impresionar al jurado internacional con su afinación, potencia vocal y una destreza poco común para su edad.

Benjamín, el menor, destaca no solo por su timbre, sino también por su inusual habilidad para imitar sonidos de animales, lo que ha asombrado a varios entrenadores vocales del extranjero. Su hermana Silvia, con una voz madura y versátil, complementa esta dupla que ya fue reconocida por diversas autoridades peruanas.

¿Quiénes son Benjamín Velásquez y Silvia Velásquez?

Nacidos en Lima, Benjamín y Silvia Velásquez son dos niños con un talento vocal que ha captado la atención tanto de medios como de instituciones nacionales e internacionales. Su vínculo con la música surgió de manera espontánea desde muy temprana edad. Desde entonces, han cultivado una disciplina constante, perfeccionando su técnica y ampliando sus capacidades expresivas.

Benjamín, con apenas nueve años, no solo canta con gran afinación, sino que además puede emitir sonidos que imitan a la perfección a diversos animales. Esta habilidad particular fue determinante para su selección en Got Talent, pues impresionó a los responsables del programa al escuchar cantar a capela para confirmar que no se trataba de un montaje.

Silvia, con doce años, posee una voz sólida, rica en matices y capaz de interpretar melodías complejas. Su madurez escénica y su presencia sobre el escenario refuerzan el impacto que ambos generan como dúo. Reconocidos por la Municipalidad de Lima y por otros distritos de la capital como Jesús María, los hermanos Velásquez han recibido múltiples diplomas en reconocimiento a su talento, incluyendo el nombramiento como embajadores de los niños por parte del Ministerio de Justicia del Perú.

La historia de estos jóvenes artistas se viralizó en redes sociales, convirtiéndolos en símbolo de orgullo nacional. Su participación en Got Talent de España se presenta también como una oportunidad para visibilizar el potencial artístico infantil que existe en Perú.

Serán condecorados por la Casa Blanca en Estados Unidos

En octubre de este año, ambos viajarán a la Casa Blanca, en Estados Unidos, donde serán condecorados por su aporte a la cultura y a la música. Esta distinción confirma el alcance de su talento y el reconocimiento que vienen cosechando más allá del ámbito artístico.

Se trata de una ceremonia que busca resaltar a figuras jóvenes con habilidades excepcionales y un compromiso con la difusión del arte. Esta invitación es el resultado de una cadena de reconocimientos obtenidos tanto en Perú como a nivel internacional.