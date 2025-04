El crimen cobra una nueva víctima en Lurigancho-Chosica. Luis Hidalgo Humbo, de 41 años, fue hallado sin vida dentro de una maletera de una camioneta con signos de tortura, según indicó la Policía Nacional del Perú (PNP). El hallazgo fue reportado por los vecinos de la cooperativa Unión Perú Media Luna en un decampado cerca del cerro Balcón.

De acuerdo a la información preliminar de la PNP, el cadáver presentaba golpes en la cabeza y evidentes señales de tortura. Hidalgo Humbo había desaparecido desde la noche del martes 15 de abril: "Salió por una llamada de celular y así como estaba, en short y sandalias, dijo 'ahorita vengo' y ya no apareció", cuenta la hermana de la víctima.

PUEDES VER: Adolescente se escapa de casa en SJM y aborda un vuelo a Tarapoto usando el DNI de su madre

Una familia destrozada

Tras el crimen, sus tres hijos quedan huérfanos de padre: un joven de 24 años, una joven de 20 y un niño de nueve años. Los familiares desconocen si recibía amenazas: "Él ni siquiera es una persona de dinero, no se daba los grandes lujos". Asimismo, la camioneta figuraba a nombre de la hermana de Luis Hidalgo Humbo, por lo que la misma aseguró estar sorprendida.

"Es mi carro, me quedé sorprendida. Apenas me había enterado en la mañana que mi hermano no aparecía", añadió. En tanto, la viuda de la víctima clama por celeridad en las investigaciones tras el asesinato: "Quiero encontrar quién le ha hecho eso a mi esposo porque hay huellas en el timón, en las puertas, una persona lo ha traído manejando. Quiero justicia".

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.