Se despide el check in en Perú: pasajeros solo recibirían tarjeta de embarque tras dictamen aprobado en el Congreso

La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República aprobó por mayoría el dictamen que propone eliminar el procedimiento de check-in obligatorio en el transporte aéreo. La iniciativa, impulsada por el congresista Guido Bellido (Podemos Perú), plantea que los pasajeros reciban directamente su tarjeta de embarque una vez compren su pasaje, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Esta propuesta busca modificar el artículo 101 de la Ley de Aeronáutica Civil (Ley 27261) y aún deberá ser debatida y votada en el pleno del Congreso. De ser aprobada en esa instancia, significaría un cambio importante en la experiencia de los pasajeros que viajan en avión, tanto en vuelos nacionales como internacionales.

¿Qué cambiaría con la eliminación del check-in?

El dictamen plantea la eliminación del proceso de check-in tradicional, argumentando que este trámite representa una carga innecesaria para los usuarios. Según se expone en el documento aprobado, el proceso actual obliga a los pasajeros a completar un procedimiento adicional, pese a que ya han proporcionado toda la información necesaria en el momento de la compra del boleto.

En ese sentido, la norma busca asegurar que los pasajeros reciban automáticamente su tarjeta de embarque junto con el pasaje, utilizando los datos personales ya entregados al adquirir el servicio. Así, se eliminaría la exigencia de realizar el check-in varias horas antes del vuelo, una práctica que, según la iniciativa legislativa, limita los derechos de los usuarios.

¿Por qué se quiere eliminar el check-in?

La principal razón que argumenta el proyecto de ley es que el check-in no le conviene al pasajero, ya que le solicita repetir datos que ya ha entregado. Además, señala que este paso adicional puede resultar engorroso, especialmente para quienes no están familiarizados con plataformas digitales o no cuentan con acceso fácil a internet.

El documento también sostiene que condicionar la entrega de la tarjeta de embarque a la realización del check-in anticipado puede afectar la planificación del viaje y generar incomodidades innecesarias. Por ello, la propuesta busca simplificar el proceso y favorecer una experiencia más directa para el usuario.

Congreso avanza hacia la oficialización

Aunque el dictamen ya fue aprobado en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, aún necesita pasar por una segunda votación en el Pleno. Solo en ese momento, si obtiene el respaldo necesario, la norma se convertirá en ley y entrará en vigencia a nivel nacional.

Por ahora, los pasajeros deberán seguir realizando el check-in como parte de los requisitos previos al abordaje. Sin embargo, si la medida avanza, las aerolíneas tendrán que adaptar sus sistemas para entregar la tarjeta de embarque al momento de la compra, sin trámites adicionales.

