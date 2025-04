La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso aprobó con 14 votos a favor el dictamen del proyecto de ley que elimina el check-in obligatorio para abordar vuelos. Esta iniciativa señala que las aerolíneas deben de entregar toda la información necesaria, incluida la tarjeta de embarque, a los pasajeros en el momento de compra, con el fin de que realicen sus vuelos sin ningún inconveniente. En ese sentido, precisa que el proceso de obtención de dicho documento es engorroso y limita los derechos de los ciudadanos.

"Este proyecto de ley tiene como objeto modificar el artículo 101 de la Ley N° 27261, Ley de aeronáutica civil. La norma tiene como finalidad asegurar la entrega de la tarjeta de embarque a favor de los pasajeros, sin mediar condicionamiento o acción adicional a la compra de pasaje", precisó el Congreso de la República.

Aprueban eliminar el check-in obligatorio

El grupo de trabajo aprobó la iniciativa, presentada por el congresista Guillermo Bermejo, que tiene el objetivo de simplificar el proceso de viaje y evitar incomodidades a los pasajeros de las diferentes aerolíneas. Al respecto, señaló que, al ser respaldada esta propuesta por las autoridades, permitirán a los usuarios tener una experiencia positiva.

"Se sabe que el check-in se ha transformado en una práctica que, en muchos casos, representa un abuso por parte de las aerolíneas", resaltó la comisión.

La Comisión del Congreso consideró el check-in como un proceso engorroso. Foto: Andina

Nuevo aeropuerto Jorge Chávez aun no es inaugurado

El nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez, ubicado en el Callao, no inició sus operaciones el pasado 30 de marzo, como lo había anunciado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Dicha cartera ministerial señaló que no se realizó la apertura del terminal debido a que "hay ineficiencias que se deben corregir".

"Uno no puede decir con uno o dos días de anticipación la apertura de una aeropuerto. Requiere de, cuando menos, 10 o 12 días porque las aerolíneas tienen que adaptar a la oferta comercial. De nuestro lado, se hicieron pruebas de escenarios y hay ineficiencias que corregir. Por ello, consideramos que no se puede emitir el certificado de operaciones y, por lo tanto, no debe entrar en operaciones el nuevo aeropuerto (el 30 de marzo", señaló Pérez Reyes.

Asimismo, indicó que no hay una nueva fecha de inauguración establecida para la inauguración del aeropuerto Jorge Chávez. "No queremos poner una fecha porque la fecha anterior fue de común acuerdo. Es claro que esos compromisos no fueron cumplidos del todo. Lo que tenemos que hacer ahora es esperar ver quién tiene que hacer esas labores y que lo haga en el más breve plazo posible", manifestó.