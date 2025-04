Bomberos piden ayuda urgente: "Necesitamos agua y el incendio no está controlado"

Un incendio de gran magnitud se desató esta mañana en una fábrica ubicada en la avenida San Pedro, cerca del cruce con la antigua Panamericana Sur, luego de registrarse al menos cinco explosiones. Hasta el momento, el hecho ha dejado tres personas heridas. Ante la emergencia, Germán Medina Arzola, vicecomandante general del Cuerpo de Bomberos, declaró a La República que enfrentan serias dificultades para controlar las llamas debido a la falta de agua en la zona.

"Tenemos problemas con el suministro de agua porque en la zona no hay acceso. El incendio aún no está controlado. Sedapal ha llegado con algunas cisternas, pero no son suficientes. Necesitamos más. Hemos solicitado a los municipios cercanos que, por favor, envíen cisternas, ya que estimamos al menos entre cuatro y cinco horas más de trabajo en el lugar", declaró.

Asimismo, indicó que, debido a las explosiones, el área comprometida alcanza aproximadamente los mil metros cuadrados. Agregó que cerca de 120 bomberos se encuentran desplegados en el lugar realizando labores de contención para evitar que las llamas se sigan propagando.

De acuerdo con los vecinos de la zona, las explosiones se escucharon hasta el puente Conchán. Además, varias viviendas aledañas resultaron afectadas: las ventanas estallaron por la onda expansiva.

Se registró explosión en almacén cerca a la Panamericana Sur

Tres personas heridas tras incendio

El Ministerio de Salud informó que el Samu brindó asistencia y trasladó a tres personas con heridas contuso-cortantes al Hospital de Villa El Salvador. También se atiende a un paciente con traumatismo encéfalo craneano leve, quien será derivado a la Clínica Santa Marta del Sur. Otros dos afectados reciben atención médica en el mismo lugar del siniestro.

Ante esta situación, hasta la zona también llegó la Policía Nacional y funcionarios de la Municipalidad de Lurín. Además, se evacuó a las personas que se encuentra cerca al lugar.

Almacén tendría productos inflamables

Según Miguel Pinedo, trabajador de un almacén cercano al sitio del siniestro, la fábrica incendiada operaba con productos sintéticos e inflamables, entre ellos resina. Lamentó que, a causa de la explosión, su local también resultó gravemente afectado. "Lo hemos perdido todo", expresó.

Otro trabajador señaló que las pérdidas en su empresa ascienden a casi 100.000 soles y que más de 20 personas se encontraban laborando en el lugar cuando se escuchó la explosión, por lo que tuvieron que evacuar de inmediato. “Todos salimos corriendo, el fuego era inmenso e incontrolable”, relató.