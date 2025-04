Durante las manifestaciones que se llevaron a cabo el jueves 11 de abril en contra de la delincuencia y criminalidad que se registra en el país y el paro de transportistas, una madre expresó su miedo, dolor y angustia ante dicha situación. Ella indicó que espera diariamente que sus hijos lleguen con vida luego de salir de trabajar y pidió a las autoridades que realicen acciones de lucha contra la inseguridad ciudadana.

"Tengo miedo de que mis hijos no lleguen. Mis hijos se van a trabajar y yo tengo que orar. Tengo que rezar a Dios para que lleguen mis hijos. No veo la hora que lleguen. Yo veo que mis hijos salen y me da miedo. Ir al mercado me da miedo. Basta ya Dina, basta. Sal de ahí"

Asimismo, exigió la renuncia de la presidenta de la República Dina Boluarte y de los congresistas de las diferentes bancadas parlamentarias, debido a la creciente ola de violencia que atraviesa el Perú. Además, instó a los ciudadanos a salir a marchar y reclamar la implementación de medidas eficientes para combatir los actos ilícitos.

"Yo, (si fuera presidenta), me pusiera como madre los pantalones bien puestos. Diría: ¿Qué pasa con los comandantes, los generales? En el tiempo del terrorismo mi esposo murió. Murió en la guerra y ahora ¿tú no puedes hacer nada? Levántense peruanos, no nos quedemos sentados", manifestó.

"¿Dónde están los comandantes, los congresistas? Ellos están sentados para hacer sus leyes y comer la sangre del pueblo. Basta ya, salgan de ahí", agregó.

Dirigente de transportistas pide la renuncia de Dina Boluarte

El dirigente de transportistas, Julio Campos, manifestó su profunda preocupación por la violencia que sufren los trabajadores del sector Transporte a nivel nacional. Durante su intervención, instó al Gobierno de Dina Boluarte a tomar medidas urgentes frente a la criminalidad. “Preferimos parar a que nos sigan matando, asesinando. El paro es la muestra de todos nuestros compañeros de que estamos cansados del Gobierno”, declaró.

Campos exigió que la presidenta de la República demuestre “liderazgo” y voluntad política para frenar los asesinatos vinculados al crimen organizado. Advirtió que, de no hacerlo, Boluarte debería dar “un paso al costado”.

Además, el dirigente resaltó la necesidad de que el Estado brinde protección a las familias de las víctimas e incluso contemple indemnizaciones ante la pérdida de vidas humanas. “Más de 1.000 asesinatos a nivel nacional. ¿Quién responde? ¿Quién asume la responsabilidad? ¿El Estado se preocupa para poder indemnizar o proteger a las familias? No hay ninguna respuesta”, enfatizó.